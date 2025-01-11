港女深圳美髮慘禿頂　獲店家退款兼多次補救　｢巨感謝｣後再投訴？

香港莊女士（Suki）近期仿效內地人實名舉報的方式，在小紅書平台持香港身份證拍片實名舉報深圳皇庭廣場一間網紅美髮店，指自己花費約3000元（人民幣，下同）美髮後竟變「禿頂」，經醫生診斷毛囊嚴重受損。她指控店家針對香港消費者作不良誘導消費，指深圳市監局已立案調查，又呼籲港人選擇有信譽莊女士商家或留港消費。



1月10日，涉事美髮店回應《香港01》表示，事件發生於2024年9月21日，收到莊女士投訴後的第二日便將2600元退還，並於10月10日在深圳市場監督管理局的調解下，簽訂簽訂「投訴調解協議書」。負責人李先生表示，事發5個月間他們多次對其進行免費補償，且獲莊女士的滿意評價，「不理解莊女士為什麽有一系列的這種舉動」，若莊女士持續在小紅書對門店及髮型師進行詆譭，他們將採取法律途徑維護名譽。



據此前報道，莊女士（Suki）在影片描述，受到涉事的網紅髮型師海德的宣傳吸引到店美髮，但海德在處理燙髮根的時候涉嫌嚴重失誤，「藥水竟然滲透到了我的頭皮，在加熱的過程中我感覺到了刺痛，彷彿頭皮正在被火燒」。之後是持續數月頭痛不適，且瘋狂的脫髮，已有禿頂的情況。

莊女士在貼文中表示，「港人北上消費太多陷阱」，呼籲港人理性消費，透露目前深圳市監局已立案處理。莊女士貼文發出後，在小紅書引發熱議，有北上消費的港人在評論區表示，她們也有相似遭遇，希望召集更多受害者。

一名香港女子在小紅書平台持香港身份證拍片實名舉報深圳一間網紅美髮店。（影片截圖@Suki的日常）

美髮店負責人赴香港補救兼退錢

對於莊女士的指控，皇庭廣場涉事美髮店的負責人李先生向《香港01》講述事發經過表示，事件發生於2024年9月21日，莊女士做了「剪燙染」3個項目及髮根，共4個項目收費不到2600元。結束後莊女士當即向他們反應「髮型當時效果是不滿意」，其後便在小紅書發布貼文。

李先生說，「發完小紅書之後，我們有積極的給她處理」。他展示9月22日與莊女士的微信對話顯示，他約莊女士在香港的美髮店見面，並由香港髮型師為莊女士做有柔順效果的補燙，其後，他通過微信向莊女士返還2600元。莊女士在微信中收下退回的2600元，並回覆：「很感謝你們這麼認真幫我拯救我的頭髮，我收了你會安心點，貼子我已經關閉了，放心吧。」

港女再投訴獲多次補救 曾讚：完全改觀實力派

「把錢退給她之後，我們以為事情就已經結束了，但是她又跟市場監督局打電話，又繼續發帖子，然後投訴到市場監督局。」李先生表示，10月10日在市場監督局的監管之下，他們與莊女士以及皇廷廣場簽訂了「投訴調解協議書」，顯示莊女士和涉事門店D.X Salon達成一致，包括為莊女士提供頭髮修復服務，而D.X Salon也承諾將規範宣傳用語。

當天他們再次為莊女士提供了補救服務，同時提出為莊女士報銷到深圳的車費。微信截圖顯示，雖然莊女士拒絕車費，但對當日服務表達了感謝和稱讚，「你們真的都是臥虎藏龍，髮型師基本上都是天花板，完全改觀，實力派」。

李先生展示他與莊女士的和解協議。

李先生回憶，他們於11月20日、12月8日再次為莊女士提供了補救服務，並贈送她美髮用品，莊女士表示「巨感謝」，讚產品效果不錯。然而，12月31日，李先生突然收到莊女士發來的圖片，展示了自己頭頂稱，「頭頂大範圍都禿了」。他向莊女士解釋後，莊女士表達理解稱，「損傷了恢復得時間嘛，明白的，也很感謝你們的安排。」

李先生表示自己雖然不是醫生，但莊女士的頭皮沒有任何不健康的狀態。他認為莊女士在濕髮時用特定角度拍攝，導致「故意顯得頭頂頭髮比較少」，「我們已經給她做完頭發接近5個月的時間，如果說頭皮有問題的話，早就會體現出來她頭發的頭皮的問題。」

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髮型師：港客佔四成 大家還是支持我

涉事門店位於港人北上熱門地都皇廷廣場，最初為莊女士進行美髮服務的髮型師海德表示，自己約有30%到40%的顧客是香港人，事件發生後有許多顧客來詢問，「大部份的顧客其實都看到了，但還是有很多粉絲來，他感受過，他覺得不可能、不相信，還是支持我的。」不過網上惡評仍對他造成困擾，他透露自己要去看心理醫生，內心受到了很大的創傷。

對於莊女士指控其違規操作，以及有大量學徒操作，海德解釋，「我們的產品價目表上什麽產品就是什麽產品，我們都可以按顧客需要要求，當他面進行操作使用，我們都是隨時可以提供給顧客，我們的產品以及技術，都是經過嚴格的篩選才會放到市面上的。」

門店負責人李先生（左）及髮型師海德（右）。（香港01 王海圖 攝）

李先生亦回答道，這是所有門店的正常操作行為，「每一家門店都避免不了有學徒，但我們不會讓學徒去操作一些關鍵的步驟，只讓學徒洗洗頭發，讓學徒塗抹染膏染料，這些都是很正常的。」

李先生同時向記者展示了為莊女士用的美髮產品，包括日本品牌ORDEVE、SHISEIDO等，以及質檢報告。他表示，「我們都是正規渠道正規進貨的，然後包括我們所有的證件全部都是齊全的，染頭發所有的染膏，所有的東西我們全部都是正常廠家進貨的。」

為莊女士用的美髮產品，包括日本品牌ORDEVE、SHISEIDO等。

為莊女士用的美髮產品，包括日本品牌ORDEVE、SHISEIDO等。

負責人否認呃港人：繼續詆譭將法律解決

針對莊女士呼籲港人北上慎重消費，李先生否認「坑香港人，打壓香港人，欺騙香港人」，「我們對客戶的態度，不管是港人還是深圳本地人，甚至還有其他的國外的一些友人來我們門店消費，我們都是本著一種態度去服務客戶的，我們很不理解莊女士為什麽有一系列的這種舉動。」

李先生表示，已積極為莊女士處理且獲得了滿意的答覆，若莊女士繼續詆譭門店及海德，他將尋求法律幫助解決。「對莊女士指控對我們商家聲譽的影響，我會找律師一定是要跟莊女士打官司的，而且這個官司必須要打到底為止。」

髮型師海德。

莊女士：為不影響兩地關係勉強接受

1月10日晚，莊女士聯絡《香港01》強調，1月2日已向內地政府部門表達「調解失敗」。她最近於佐敦某機構檢測頭皮得知，髮根頭皮每塊地方過敏程度不一樣；對於本次事件，她表示，「不要求賠償，只想更多港人師奶不要上當。」

莊女士解釋9月21日事發時稱，當時未與髮型師溝通清楚便被隨意染色，初級助理（學徒）更是將藥水直接塗抹在頭皮，「最後導致翻車」。她表示，在店舖連續4次表達不滿但一直遭到無視，甚至要求她化妝，「暗示我樣衰，不關髮型事」。

莊女士強調，店家出事後才知要補救。尤其在香港補救後頭皮開始紅腫，需要吃止痛藥擦藥膏才能緩解，而之後的善後護理也僅維持5日，用類似護髮素的產品護理，但並無太大用處。市場監督管理局介入後，是因了解經濟情況不好，不希望影響兩地關係，便接受和解了事，但仍「感覺自己完全被騙、被忽悠」。