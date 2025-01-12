深圳男打車到汕尾誤定位成山東　2小時車程司機收3600元車資消失

據內媒《瀟湘晨報》報道，深圳一名男子打了一輛哈囉順風車回汕尾，但將地址錯選成山東同名的一個村莊且並未發現，正常到達目的地後才發現被收了車費3600元（人民幣，下同）。



哈囉出行回應稱，經核實該行程單存在異常，涉事司機目前已將該筆異常訂單費用提現，目前正與當事雙方進行核實。



司機收3600元車資後消失。（瀟湘晨報）

據報道，事發2024年12月25日，深圳一名男子打車回廣東汕尾市上溝村，但在平台上錯選成了山東日照市上溝村。

男子的姐姐劉女士表示，弟弟沒有發現目的地選錯，也沒有注意到價格的異常，而實際地址則是弟弟通過微信發送給順風車司機的，現在無法聯繫上該名司機。

司機收3600元車資後消失。（瀟湘晨報）

目前該司機賬戶已被凍結。哈囉出行回應稱，經核實該行程單存在異常，實際二十個小時的路程僅兩個小時結束，涉事司機目前已將該筆異常訂單費用提現，目前正在緊急和當事雙方進行核實，後續一定會協助乘客退回多付的費用。如果司機惡意欺騙乘客，平台將墊付費用退還給消費者。