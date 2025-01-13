4歲女兒戲水溺亡　浙江女子告妹妹疏忽失職　索賠90萬遭法院駁回

親友之間幫忙是常事，但若發生意外，無償提供幫助的一方是否應承擔責任？浙江嵊泗縣近日一宗案件引發廣泛關注。一名女子因4歲女兒戲水溺亡，控告自己的妹妹未盡看顧責任，要求賠償人民幣90萬元，最終法院判決駁回訴請。



據《錢江新聞》報道，2024年8月，江蘇一對姊妹帶4名子女到嵊泗旅遊。事發當天，姊妹二人陪同孩子在民宿泳池嬉水，然而姊姊的4歲女兒不幸溺斃。事發後，經調解，民宿老闆同意賠償人民幣70多萬元。

然而，事隔一個月後，姊姊將妹妹告上法庭，指控妹妹疏於看顧，要求賠償約90萬元人民幣。嵊泗法院受理此案後進行審查，認為母親作為監護人應對事故負主要責任，並駁回訴請。

法院審理認定，事發時，姊姊在民宿吧台詢問航班事宜，妹妹則帶自己的孩子去廁所，其餘孩子陸續回房間，留下姊姊的女兒獨自在泳池。妹妹發現孩子溺水後立刻呼救，並配合急救。法院指出，父母是未成年子女的第一責任監護人，本案無證據顯示姊妹間有委託監護的關係，且妹妹在照顧過程中並無故意或重大過失，不應承擔責任。

法院最終裁定，基於法律及事實認定，駁回姊姊的賠償要求。