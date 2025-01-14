安徽25人取消泰國旅行　旅行社拒退機票錢網民反撐：客人好霸王

內地演員王星（星星）近日到泰國拍攝遭「賣豬仔」到緬甸詐騙園區一事引發廣泛關注，大批內地旅客退票取消泰國遊。

來自安徽的章女士，原計劃一行25人到泰國清邁旅遊，但向旅行社付款翌日，他們出於安全考慮決定取消行程，卻在申請退款時被航空公司以「臨時團隊票不退不改簽」為由拒絕。章女士認為前述規定屬於霸王條款，航空公司應該要有特殊應對方案。



《上游新聞》報道，章女士與朋友一行25人，原本打算去泰國清邁旅遊，出發時間為2月27日，3月4日返程。1月7日，他們通過微信向安徽某旅行社的工作人員轉帳了5萬元（人民幣，下同）的大部分機票費用，後者再轉帳予上海春秋旅行社南寧分公司。

1月8日，出於安全方面考慮，章女士與朋友商討後決定取消行程。章女士聯繫旅行社工作人員，希望能退還機票的費用，但被拒絕，「我們認為航空公司應該要有特殊應對方案，並且不退款是他們航空公司自己內部規定，我認為屬於霸王條款」。

章女士表示，雖然他們已全額付款，但航空公司並未統計身份證號碼等個人信息。不過，旅行社工作人員向章女士發送的信息顯示，「臨時團隊票不退不改簽」。

旅行社工作人員向章女士發送的信息顯示，「臨時團隊票不退不改簽」。（上游新聞）

春秋航空官網顯示，在第八章「客票變更」和第九章「退票」的相關規定中，對於團體旅客的客票變更和退票要求，注明「請聯繫原出票渠道辦理」。但章女士表示，目前安徽某旅行社和春秋旅行社均不願意全額退款，只能退還每人200多元的費用。

為章女士等人訂票的安徽某旅行社工作人員介紹，春秋航空要求付款後才能留位，購票時已向章女士說明，臨時團隊票在未出票之前可以換人，但不退不改簽，這也是航空公司的規定。有關東南亞旅遊的事情，目前各大航司都沒有出台相應政策，「如果出了相應政策可以免費退，我們也是會退的」。

工作人員表示，具體退款情況與航空公司規定有關。目前，春秋航空可以免費退還2個人的費用，其餘的每人只能退200多元，「他們這種情況不屬於不可抗力，只是他們比較擔心而已。我們也說得非常明白，旅行團會有專業領隊陪同，也會尋找當地旅行社接待，也有導遊，是比較安全的」。

泰國清邁。（視覺中國）

上海春秋旅行社南寧分公司的工作人員稱，航空公司願意退部分費用，只是客戶不接受，「他們不去泰國，不是火山、地震、戰爭這樣的不可抗力，而是他們個人原因。臨時團隊票不退不改的規定，是一直都有的，而且訂票之前也是給他們講過的」。

春秋航空的工作人員表示，票務的處理主要視乎合約規定，章女士等人是通過春秋旅行社訂的機票，而旅行社和航空公司是兩個法人，春秋旅遊已經獲悉此事，已請南寧分公司開展調查工作。

有內地律師指出，消費者應先與航空公司協商，合理表達訴求，要求部分退款或改簽，也可要求消協介入調解。消費者在購票時應當仔細閱讀合約條款，明確自己的權利與義務。若章女士提出的理由不屬於不可抗力，她要求全額退款的主張可能無法得到支持。

網民睇法：

客人好霸王，安全理由可以，但不能損害旅行社的利益吧

泰國也不是這兩天才開始危險的，早就這樣了。都提前說了不能退，現在想退退不了就說人家「霸王條款」

很正常，團票打折的，沒得退很正常吧，這也鬧？

實際上跟旅行社沒關系，航空公司不退票他們也沒辦法

到2.27還有一個多月呢 多臨時

1月7日的時候王星的事已經在網上輿論很大了，那個時候還報團訂機票是怎麽想的

扣些手續費就行了 大部分錢應該退回去 畢竟特殊情況

