泰警推「Thailand Tourist Police」App　支持內地及香港號碼註冊

內地演員王星到泰國拍攝被「賣豬仔」入緬甸詐騙園區，引發內地民眾對泰國旅遊的擔憂。尤其春節假期即將到來，更是掀起一波旅遊訂單退訂潮，泰國官方估計，新春或將流失兩成中國旅客。



若作為泰國支柱產業的旅遊業遭受打擊，勢必對國家經濟造成極大影響。為保障遊客生命財產安全，鞏固泰國在國際旅遊市場的良好形象，泰國警方推出「旅遊警察Thailand Tourist Police」手機App，遊客可通過App直接發送定位、報警，且該款應用支持中文和即時幫助功能。記者測試發現，內地及香港手機號碼均可註冊該App。



泰國警方推出「Thailand Tourist Police」手機App。

據中新社報道，泰國國家警察總署副署長兼旅遊安全行動中心主任巴占介紹，泰國國家警察總署已成立「旅遊安全行動中心」，由他任主任，全面協調全國各地警方和旅遊警察局，共同打造系統化的遊客安全管理體系。

巴占說，泰國警方已推出「泰國旅遊警察」手機應用程序，遊客可通過該應用程序直接發送消息、圖片及定位，諮詢、報警或求助。同時，該系統與1155報警熱線無縫對接，提供8種語言的24小時翻譯服務，並支持與191緊急報警中心合作處理突發事件。

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泰國旅遊警察局局長薩希拉表示，旅遊警察局已聯合泰國旅遊與體育部、泰國國家旅遊局制定綜合安全保障措施。此外，泰國警方還加強了與各駐泰外國使館的合作，及時共享信息，協調解決涉及遊客的緊急事件，並通過國際渠道發布準確及時的安全信息。

泰國警方表示，將繼續通過高效措施保障遊客安全，重塑全球遊客對泰國的信任。

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「泰國旅遊警察」手機App英文為「Thailand Tourist Police」，為2024年12月26日泰國官方宣布的「2025年泰國國家警察總署五大舉措重點」之一。應用支持英文、中文、泰文、日文、韓語、俄語6種語言以及即時幫助功能。目前亦支持使用內地及香港電話號碼註冊。