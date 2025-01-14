青梅酒新年包裝被指歧視女性　品牌方下架產品致歉

網紅酒類品牌「梅見」近日推出新年包裝，但內容被指歧視女性，引起眾多網民不滿。

1月13日，梅見官方發布致歉聲明表示，立刻通知和安排全面下架所有引發爭議的新年帖及相關物料，並加強內部審核流程。聲明落款為「梅見品牌全體員工」。



網傳圖片顯示，在「梅見」青梅酒的新年包裝上，寫有「賢婿，你受苦了，哈哈哈，我女兒其實沒那麽配得上你。爸贈梅見新年酒」。另外還有「姐們兒，祝你新一年兜裏的錢像男人一樣夠花」、「鄭重聲明，每次媽媽說你的時候我沒有附和哦」等內容。

大批網民認為前述內容是歧視女性，質疑品牌方「這到底是想表達什麽？」，又表示「明明是女性偏多喝青梅酒，還寫出這樣的廣告詞」、「酒也垃圾，營銷更是垃圾」、「再也不喝了」。

在「梅見」青梅酒的新年包裝上，寫有「賢婿，你受苦了，哈哈哈，我女兒其實沒那麽配得上你」等內容，被指是歧視女性。（小紅書）

另外還有「姐們兒，祝你新一年兜裏的錢像男人一樣夠花」等廣告語。（小紅書）

1月13日，梅見官方發布致歉聲明，表示其發動廣大消費者參與新年酒的書寫，收到的新年帖和對聯條數較多，因為內部審核流程存在漏洞，審核不嚴，造成失誤。目前已通知全面下架所有引發爭議的新年帖及相關物料，並加強內部審核流程。聲明落款為「梅見品牌全體員工」。

1月13日，梅見官方發布致歉聲明。（微博＠梅見青梅酒）

《正觀新聞》報道，梅見天貓旗艦店的客服就事件致歉，並表示由於地方市場行為，為消費者的消費體驗帶來負面感受，「對於此次管控漏洞我們積極反思，並優化市場物料審核流程，避免以後再發生類似問題，也歡迎廣大消費者持續對梅見品牌進行監督。公司後續也將加強監管，積極反思和改善，避免以後再發生類似問題」。