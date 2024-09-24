河南大媽將農藥掛樹上4歲女誤食身亡　因過失致人死亡被判緩刑

據內媒《大皖新聞》報道，2024年3月，河南楊女將用完的農藥瓶懸掛在樹上，同村的4歲女孩誤食殘留農藥後喪命。近日，河南省唐河縣法院公開了該案一審刑事判決書，被告人楊某某犯過失致人死亡罪，判處有期徒刑三年緩刑三年。



示意圖。（視覺中國）

噴灑農藥示意圖。（視覺中國）

《大皖新聞》報道，公開判決書顯示，今年3月中旬，楊女使用完農藥「甲拌磷」後，在未設置警示標誌的情況下，用布繩將「甲拌磷」農藥瓶子懸掛於麥田北側樹枝上。

3月31日，楊女同村4歲女孩悅悅（化名）在麥田旁邊小樹林盪鞦韆玩耍時，將楊女懸掛於此的「甲拌磷」農藥瓶拿在手中並誤食殘留農藥，後癱軟在地、口吐白色粘稠物，送醫檢查確認身亡，經鑒定，悅悅符合甲拌磷中毒而死亡。

示意圖。（視覺中國）

噴灑農藥示意圖。（視覺中國）

法院認為，楊女應當預見自己的行為可能造成他人死亡的後果，由於疏忽大意而沒有預見，造成他人死亡的後果，其行為已構成過失致人死亡罪。楊女無犯罪前科，系初犯，且本次系過失犯罪，主觀惡性不大；其自願認罪認罰並已在審查起訴階段簽字具結；案發後已在親屬配合下賠償被害人近親屬經濟損失並取得諒解，可對其從輕處罰。

綜上，被告人楊某某犯過失致人死亡罪，判處有期徒刑三年緩刑三年。

網民評論：

「說沒設置警示，農村誰放個東西還放警示牌啊，而且就算放了，4歲也看不懂啊。」

「四歲的孩子，又是在地裏，家長沒在旁邊看護嗎？」

「才四歲的孩子啊，只能怪監護人看護不到位」

「兒童意外事件是很多的，一切都要防範於未然。」

