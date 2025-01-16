四川地盤鋼筋墮下　女途人被砸當場不治　目擊者還原恐怖事發經過

四川綿陽一地盤發生意外，一條鋼筋從高空墮下，一名女途人被砸中當場不治。有目擊者稱，鋼筋穿過雨傘直插入女途人的身體，後來又有一條鋼筋墮下，幸沒有砸中其他人。



事發於1月15日，四川綿陽高新區永興鎮一菜市場附近，一條鋼筋從高空墮下，砸中一名女途人，致其當場身亡。

四川綿陽一地盤發生意外，一條鋼筋從高空墮下，一名女途人被砸中當場不治。（紅星新聞）

《紅星新聞》報道，事發於一幢在建的6層房屋，主體結構基本完成。目擊者介紹，事發當日上午9時，當時有工人在頂樓用設備從一樓吊起一捆鋼筋，鋼筋升至快6樓時，一條鋼筋突然從高空墮下，「那名女子打了一把傘，手上拿著買的菜，鋼筋穿過雨傘插入了女子身體，她一下就倒在地上沒了反應」。

目擊者介紹，出事的女途人年約50歲，不是當地人，在事發地附近租屋居住，「後來又掉了一根鋼筋下來，但沒砸到人」。

建築工地，地盤，施工現場，鋼筋。（視覺中國）

1月16日，永興鎮龍家碾社區負責人稱，被鋼筋砸中的女途人當場死亡，「死者是涪城區人，自建房的房主是本地人。事發後，房主哭了，也很自責」。社區已聯繫死者家屬和房主，將積極協調處理此事，目前雙方還沒見面。永興鎮相關工作人員稱，警方正在調查。