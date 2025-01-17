36歲中國女子買下日本70萬平方米小島　豪言「歡迎網友來玩」

2023年初，一段關於「30歲中國女子在日本買下70萬平方米小島」的影片迅速引起了廣泛關注，成為社交媒體上的熱話題。近日，該抖音賬號「島主老張」發布了一則題為「買小島的一點小後續」的影片，隨即吸引了大量網友的目光，短短4天內點讚量接近9萬，再次讓這一話題成為焦點。她公開表示，目前並不打算將小島私有化，並歡迎網友前來遊玩。



據《半島都市報》報道，島主名為張書卿，來自山東青島，1989年生，現年36歲。工作時人們喜歡稱呼她為Tina，而在網絡上則更多地稱她為「島主」。她坦言，自己的家庭背景並不富裕，父母早年離異，由母親一手將她撫養長大。後來她前往日本讀書，認識了初戀馬先生，並因其出色的學識而深深吸引，兩人很快墜入愛河，甚至在認識三個月後便閃婚。

在婚後的幾年裏，張書卿隨著馬先生學習和了解家族業務，該家族業務中有一小部分涉及稀缺土地交易。一次偶然的機會，他們得知沖繩最大的無人島「屋那霸島」即將被索尼娃（Soneva）酒店集團開發。張書卿表示，該集團曾向前島主支付了約1億元人民幣的定金，但由於前島主的誠信問題，最終導致該島於2019年被拍賣。

屋那霸島是沖繩最大的無人島，面積70萬平方米。（半島新聞）

屋那霸島是沖繩最大的無人島，面積70萬平方米。（半島新聞）

為了能夠成功購得小島，張書卿和她的團隊與前島主達成了一項協議，最終在2020年12月成功買下該島，「我們就想著可不可以幫前島主償還外債，這一部分還債的錢就相當於買島的錢。後來協議達成了，我們和前島主談了一個比較合理的價格，但這個金額是不允許透露的」。

雖然具體交易金額未公開，但有網友透露，屋那霸島的起拍價為60萬美元（約467萬港元），實際成交價不低於6000萬美元（約4.67億港元）。對此，張書卿解釋，小島預告拍賣信息是公開的，很多網友可能能查到，但其實拍賣多次預告卻因為種種原因取消了，並沒有展開。至於網上傳的幾千萬、幾個億的，大部分都是謠傳，「6000萬美金這個數不是無緣無故出現，其實是因為當時有人出價想買，但是開發計劃我們不是很滿意，所以沒賣」。

張書卿分享她到島上的畫面。（半島新聞）

張書卿分享她到島上的畫面。（半島新聞）

張書卿分享她到島上的畫面。（半島新聞）

張書卿表示，除了看中無人島的稀缺性，她本人對海島也有著深厚的情感。「我戶口是青島市北的，從小在海邊長大，對海島有一種特殊的情懷，而且小島位置離青島也很近，這是出於我的私心。」

張書卿透露，屋那霸島在七八十年前曾有人居住，島上被分割成917張權利狀，而她們購買了720張，其餘的屬於隔壁小島的村民以及其他社會人士，「他們擁有的基本上都是一些淺灘，我們當時覺得用處不是特別大」。經過四年的努力，2021年2月2日，交接終於完成。

張書卿分享她到島上的畫面。（半島新聞）

張書卿分享她到島上的畫面。（半島新聞）

2023年1月份，她首次登上小島，對那裏清澈的海水印象深刻。她還計劃在今年夏天帶著公司的員工前往島上團建，並表示目前並不打算私有化，歡迎網友前來遊玩。

至於未來的開發計畫，張書卿表示，若遇到合適的發展商可以合作，但她希望保留小島的原生態，若無法合作則希望將其留給下一代。

張書卿對該島清澈的海水印象深刻。（半島新聞）

網民熱議。（網上圖片）

網民熱議。（網上圖片）

張書卿和馬先生育有一子，現已9歲。十年前她回國創業，過上和丈夫分居兩地的生活。創業初期，她開設了一家咖喱快餐店，並在巔峰時期擁有30多家分店。後來，她又進一步拓展至火鍋行業，成為年輕人的熱門打卡地。面對疫情的挑戰，張書卿的餐飲店受到影響，隨後她成功轉型為線上餐飲策劃。

她表示，作為女性創業者，雖然面臨過不少質疑，但通過努力證明了自己的能力，並希望未來能繼續發展創意策劃事業，實現自我價值。