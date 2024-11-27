西麗站年末動工　擁13個站台25條線路　超越北站成深圳最大高鐵站

據南方日報報道，深圳最大高鐵站和軌道交通換乘站——深圳西麗站及相關工程站前、站後和西麗站房基坑等工程，將於年底前正式動工。



西麗高鐵樞紐是深圳市「五主五輔」鐵路客運主樞紐之一，匯聚了4條國家鐵路、2條城際鐵路和4條地鐵線路。項目建成後將成為深圳市最大的高鐵站和軌道交通換乘站，對深圳市建設國家鐵路樞紐城市、增強粵港澳大灣區核心引擎功能具有重要意義。

據悉，西麗高鐵樞紐位於南山區中北部片區，總用地面積約42.1公頃，東西長約2200米，南北寬約550米，相當於169個足球場大小。目前，地鐵西麗站為深圳地鐵5號線、7號線的換乘站，未來還將通行27號線。

深圳地鐵西麗站。（網絡資料圖）

目前深圳地鐵西麗站為5號線、7號線的換乘站。（深圳本地寶）

根據廣鐵集團官方網站早前公布的《深圳樞紐新建西麗站及相關工程環境影響報告書（征求意見稿）》，西麗站設計規模為13個站台25條線路。

目前，深圳規模最大的高鐵站——深圳北站為11個站台20條線路。這意味著未來西麗站將超過深圳北站，成為深圳規模最大的高鐵站，比深圳北站還要多出2個站台5條線路。

此外，深圳西麗高鐵樞紐規劃建設將突破傳統車站集中進出站的思維，採用適應站城融合的「多層多向進出、上進下出為主，輔以下進、上出系統」的流線組織模式，最大程度方便旅客進出站，實現不同交通工具間的快速換乘，實現站城一體、上蓋開發、換乘便捷。