確診1年容貌劇變已無法說話　26歲漸凍症美女拍片向蔡磊求助

26歲湖南漸凍症女生陳靜雯近日發片向京東前副總裁蔡磊求助，引發關注。



在求助影片中，陳靜雯的聲音為代錄。（影片截圖）

陳靜雯確診前的容貌。（影片截圖）

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內媒《魯中晨報》報道，確診漸凍症一年以來，陳靜雯容貌巨變，吞咽都要盡全力。在求助影片中，陳靜雯已無法說話，影片聲音為代錄。

陳靜雯在影片中表示，「被蔡磊叔叔鼓勵時我曾表示要抗凍到底，可是現在我真的有點堅持不住了。從確診到現在，病情發展速度真的很快，快到我還來不及反應就快被它擊垮，生病之前的美好仿佛還在昨天，轉眼間就被病痛折磨到長臥病榻」。

陳靜雯又指，「最近身體情況越來越差，我已不知該如何向前堅持」。

陳靜雯確診前的容貌。（影片截圖）

陳靜雯確診後長臥病榻。（影片截圖）

據早前內媒報道，陳靜雯曾稱，在2023年12月，一場甲型流感過後，她的胳膊抬起來很吃力。三個月過去，上半身幾乎不能動，生活無法自理。2024年6月被確診了為「漸凍症」，病程的發展改變了她的面貌：嘴巴歪斜、眼睛一大一小、臉頰上的肉凹陷下去。因長期臥床，肌肉萎縮，一米六的個子，體重只有70多斤（約35公斤）。

京東集團前副總裁蔡磊與漸凍症的抗爭已經持續五年。（影片截圖）

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京東集團前副總裁蔡磊與漸凍症的抗爭已經持續五年。儘管面臨重重挑戰，蔡磊未曾放棄。經過不懈努力，他成功召集了1.5萬位病友，幾百位專家及多家科研機構和生物醫藥公司。

過去一年，蔡磊向科研投入超過4000萬元人民幣，其中對外科研捐助超過3000萬元。兩種最常見的漸凍症基因類型的治療取得了重大突破，十條藥物管線已進入臨床試驗階段，成功的希望愈加明朗。