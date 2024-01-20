京東原副總裁蔡磊力抗漸凍症5年　最新影片：離死亡已經非常近了

自5年前確診肌萎縮側索硬化症（俗稱漸凍症）後，京東原副總裁蔡磊的身體狀況一直備受關注。周四（18日），蔡磊的微博帳號轉發了一段影片，他在片中談及自己近期身體狀況，表示現在呼吸已經開始衰竭，須整夜戴呼吸機，還稱自己「離死亡已經非常近了」。周六（20日），知情人士表示，目前蔡磊身體狀況比較穩定，工作強度沒有變化，正跟原來一樣全力「破冰」。



蔡磊2019年9月30日確診漸凍症，在最新片段中，蔡磊表示，自己現時光是從起床到廁所的5米距離都需要他人扶着，吞咽、咳痰情況也在下滑，連呼吸也開始衰竭，必須整夜戴呼吸機。他又稱自己頭都抬不起來，「離死亡已經非常近了」。

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知情人士透露，上述影片是在去年12月底拍攝，蔡磊前幾周感染乙流後，身體狀況就持續下滑，但目前已比較穩定，工作強度跟原來一樣，「仍在持續拼搏中，全力『破冰』」。

據了解，漸凍症為一種無法逆轉的神經退行性疾病，一旦發病，身體會逐漸喪失力量和控制能力，最終全身癱瘓，無法說話、吞咽、呼吸，絕大多數患者會在確診後2至5年內死亡。蔡磊曾稱自己想讓病友看到希望，並決定投入漸凍症的科研。

蔡磊以往的演講。（微博）

經過4年努力，蔡磊和團隊建成全球最大的以患者為中心的360度全生命周期的漸凍症科研數據平台，連接逾萬名患者，同時組建科研團隊，專職從事漸凍症相關研究。

去年11月，蔡磊曾講述可穿戴人工喉使用經歷，指患者用其正常發聲，科學家正在抓緊努力對產品相關工藝優化和完善。同年12月，蔡磊宣布，其團隊與國內多家頂尖機構進行合作，通過規模化的基因數據組研究分析，已在漸凍症病因研究上實現了突破性發現，讓人們看到「抗凍」的希望。