深圳員工匿廁所打機食煙　公司行政拍照貼牆曝光　律師：涉嫌違法

深圳某公司有員工因在廁所內抽煙玩遊戲，被行政人員拍照後張貼在牆上曝光，管理層發現後立即撤走相關照片。有內地律師指出，員工在廁所內的行為屬於私隱，公司此舉涉嫌違法。



《極目新聞》報道，1月18日，有網民爆料稱，深圳立訊電聲科技有限公司拍攝員工在廁所內的照片，牆上貼有多名員工在廁所吸煙的照片，其中有兩張為員工在廁所內蹲著的照片。有人質疑在廁所內安裝閉路電視屬違法行為，但爆料者稱，有關照片是用手機拍攝。

1月19日，該公司工作人員介紹，事發於幾個月前，當時有員工躲在廁所內抽煙和玩遊戲，佔用時間太長，其他員工通知公司的行政人員，一直敲門也無果，便拍照貼在廁所牆上，「兩張照片都是同一個廁所的，貼完不到一兩個小時，我們就看到這個事情了，就說別貼了，主要是從感官上來講不是太好看。所以就貼了這一次」。

深圳某公司有員工因在廁所內抽煙玩遊戲，被行政人員拍照後張貼在牆上曝光。（極目新聞）

工作人員表示，設立曝光欄的意圖是讓員工不要佔用廁所玩遊戲，「有些小孩子會想辦法偷一下懶，躲在廁所裏佔了位置，別人真的要用怎麽辦？」。此外，公司也規定廁所內禁止吸煙。針對曝光此事的網上帖文，工作人員表示已經交由法務處理。

內地律師指出，廁所屬於非常典型的私密空間，員工在廁所內的行為屬於私隱，拍攝員工在廁所內的照片並張貼的行為，嚴重侵犯員工隱私權，涉嫌違法，「企業不能用違法的方式，去記錄、管理員工並不違法的偷懶行為，否則企業的管理將毫無合法性、秩序性和道德性可言」。

立訊精密公司創立於2004年，總部位於廣東，被一些媒體稱為「蘋果代工之王」，是蘋果手機三大組裝廠商之一。（鳳凰網科技）

深圳立訊電聲科技有限公司位於深圳市寶安區，經營項目有家用電器研發、音響設備銷售、家用電器銷售等，是立訊精密工業股份有限公司全資子公司。