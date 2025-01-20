四川漢車內疑藏槍械遇檢查衝路障終被捕　輔警遭拖行數米受傷

四川宜賓高縣公安局近日展開治安大清查行動，期間發現一輛汽車的後排地板有疑似槍械的物品，當警員命令司機下車受查時，他突然開車衝出路障檢查站，一名輔警閃避不及被車拖拽數米遠。

警方迅速鎖定並拘捕肇事司機，並在某小區外綠化帶中查獲其丟棄的「槍械」。該案仍在調查處理中，疑似槍械物品的鑑定結果尚未出爐。



1月4日晚，高縣公安局特巡警大隊在慶符鎮出城方向設置路障檢查站，盤查檢查路過的車輛。在檢查一輛白色私家車時，警員發現車輛後排地板上有一疑似「長槍」，緝查隊員立即警覺，並大聲呼叫「有槍、有槍」，命令司機熄火下車接受進一步檢查。

然而，司機突然加大油門開車衝出檢查站，正在檢查車輛的一名輔警閃避不及，被車輛拖拽倒地數米遠，導致擦傷。現場警員不斷大聲命令司機停車，但對方迅速逃離現場。

李某駕駛白色私家車衝出檢查站。（紅星新聞）

高縣公安局民警介紹，肇事司機疑似非法持有槍枝並強行衝出檢查站的行為，具有很大的潛在危險性和社會隱患性，一旦非法槍枝流入市場和社會，就會給部分有預謀的犯罪分子提供危害性極大的犯罪工具，造成嚴重的危害後果。

特巡警大隊立即安排警組追擊，並將衝出檢查站的情況上報高縣公安局。經過各部門警力合作，高縣警方迅速鎖定肇事司機的逃竄路線，並在一處路邊停車位將正欲逃跑的李某拘捕，但在車上未發現「長槍」。經進一步偵查排查，民警在某小區外綠化帶中查獲李某丟棄的「長槍」。

李某藏在車上的「長槍」。（紅星新聞）

案發後，涉案「長槍」已送交相關司法機構鑑定，但結果尚未出爐。到案後，李某對自己強行衝出檢查站、藏匿槍支的違法犯罪行為供認不諱，並交代自己抱有僥幸心理，妄想以逃逸來逃避法律制裁。目前，李某已被取保候審，案件正在進一步辦理。