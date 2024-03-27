大義滅親？男童不願上學又害怕被教訓　竟報警揭發「爸爸藏槍」

中國大陸貴州一名11歲楊姓男童，因不想上學和雙親爭執。



在外省工作的父親聽聞後，在電話中和男童預告準備趕回家修理他，男童心生恐懼便報警舉發父親在家中藏槍。

警方獲報後，到場查扣改造釘槍1把、子彈30枚及鋼珠35顆。楊父正面對刑事強制措施。

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據《紅星新聞》25日報導，貴州公安廳公布此案，目前正依法對私藏槍枝的楊父採取強制措施，進一步辦理中。

據悉，全案源於近期楊童因不願上學，與家中母親大吵，楊爸知悉後致電溝通未果，便揚言要從浙江趕回貴州修理楊童。

楊童聽聞後心生恐懼並開始思考如何「報復」，於是想起學校曾有員警來宣導不能私藏槍枝，想到楊父在家中閣樓有一把槍，便報警檢舉揭發。

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公安局獲報後派員趕赴楊家，並查扣1把釘槍、30枚子彈及35顆鋼珠。

經警方調查，楊父幾年前在外打工時，曾將釘槍改造用於打獵，礙於法律意識淡薄，一直將槍枝擱置在家中，並未主動上交公安單位。

全案正在辦理中，民警也向楊童告誡強調，學習的重要性。

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