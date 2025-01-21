胡歌出任八大民主黨派之一「民盟」宣傳委員會副主任

2019年，內地著名男星胡歌加入屬民主黨派之一的中國民主同盟。近日，官方確認其已出任民盟中央宣傳委員會副主任。



1月11日，中國民主同盟微信公眾號發布消息稱，第17屆精神文明建設「五個一工程」表彰座談會近日在北京舉行。此前，中共中央宣傳部印發表彰決定，對第17屆精神文明建設「五個一工程」組織工作先進單位和優秀作品進行表彰，共105部作品獲「優秀作品獎」。

該微信公眾號披露，民盟盟員、民盟中央宣傳委員會副主任胡歌主演的電視劇「繁花」、「縣委大院」榮獲表彰。報道指，這意味胡歌現已擔任民盟中央宣傳委員會副主任一職。

胡歌憑藉在《繁花》中飾演的寶總一角再度獲得白玉蘭獎最佳男主角獎。（《繁花》劇照）

42歲的胡歌生於1982年9月20日，為國家二級演員（副高級）及歌手；現任上海戲劇學院實驗電影製片廠表演指導。2005年，他出演《仙劍奇俠傳》中的主角李逍遙一炮而紅，此後又陸續出演多部電視劇而成為家喻戶曉的演員。2015年，他以《琅琊榜》梅長蘇一角獲得第22屆上海電視節白玉蘭獎最佳男主角、第28屆中國電視金鷹獎觀眾喜愛的男演員及最具人氣男演員等獎項；並以《琅琊榜》《偽裝者》兩部作品提名第30屆電視劇飛天獎優秀男演員。2024年6月，憑藉在《繁花》中飾演的寶總一角，他再度獲得白玉蘭獎最佳男主角獎。

去年6月12日，胡歌時隔6年後再次訪問台灣。（中時新聞網）

2019年6月，胡歌加入民盟。民盟為中國八大民主黨派之一，主要由文化教育以及相關的科學技術領域人士組成，是具有政治聯盟特點、接受中國共產黨領導、與中國共產黨通力合作的中國特色社會主義參政黨，於1941年3月在重慶秘密成立，當時名為中國民主政團同盟。