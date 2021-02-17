「胡歌古天樂昆蟲」論文廣引古文　專家批「賣弄文采，胡說八道」

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-17 15:20

近日，在內地學術期刊《世界生態學》中發布的一篇文章裡，一種在四川省發現的叉襀科新物種正式以胡歌、古天樂的名字命名為「胡古叉襀」，文章稱這是「感謝他們對中國西部山區環境保護與基礎教育事業的貢獻」。經內媒報道後迅傳引起社會大眾廣泛關注。 不過該學術論文在學術界也引起廣泛爭議，例如文中有10多處引用古文，被批為「賣弄文采，胡說八道」。又有專家指該文不是一篇規範的分類學論文。

新發現的昆蟲物種以胡歌、古天樂的名字命名，引發關注（點圖放大）

該學術論文題為《中國四川省叉襀屬（襀翅目：叉襀科）一新種》，文章指新物種胡古叉襀（Nemoura hugekootinlokorum Wang & Meng, sp. nov.），是以胡歌姓名的拼音「Hu Ge」、古天樂姓名的拼音「Koo Tin-lok」加上拉丁化後綴「-orum」命名。

文章提到，古天樂、胡歌低調參與慈善事業，謙抑自居的心態固然值得欽佩；但是，國民偶像宣傳自己的善行義舉，同樣能夠起到正面的引導作用。某些演藝明星積極投身公益活動，卻被偏激的圍觀者詬病為「作秀」。道無賢愚，悟則得之，社會主義建設者本無高低優劣之別。每個人都擁有不可估量的巨大潛能，明星只是一種受關注較多的職業，何必對他們的公益行為求全責備？

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內媒《紅星新聞》報道指，該學術論文引用了不少古文，僅註明出處的就有10多處，例如《莊子‧山木》的「乘道德而浮游」、《莊子·在宥》的「浮游不知所求」等，甚至還完整引用唐人唐彥謙的詩歌《過湖口》：「江湖分兩路，此地是通津。雲淨山浮翠，風高浪潑銀。人行俱是客，舟住即為鄰。俯仰煙波內，蜉蝣寄此身」。

一名匿名的研究昆蟲的教授表示，文章寫作風格怪，「賣弄文采，胡說八道」。他認為，嚴格來說這甚至不能算是一篇規範的分類學論文。

華希昆蟲博物館館長趙力也表示，在《世界生態學》上發表昆蟲新種的文章確實不妥，「審稿者可能並非昆蟲領域的專家，嚴重一點，這個種可能都不是新種」。在趙力看來，這篇文章更像是一篇科學散文，讓外行人感覺有趣，但內行人會覺得說了很多廢話，而如果在專業分類雜誌上發，很多內容會被要求刪除。趙力評價道：「這篇文章大概可以說是以科研為噱頭的行為藝術。」

論文第一作者：是在「學習祖師爺」

該論文的第一作者為王俊潮，文章顯示其單位是中國農業大學，不過王指他自己已經從該校畢業好幾年。他解釋自己文章的寫作方法時表示，他是在「學習祖師爺」植物學家胡先驌。根據資料，胡先驌被認為是中國植物分類學奠基人，並且曾發表《中國文學改良論》一文，站在中國傳統文化立場上，與陳獨秀、胡適等辯論。

（綜合報道）