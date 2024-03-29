出貓｜口罩水杯放針孔變「作弊神器」影試題　設自毀裝置滅證

中國大陸湖北破獲一個大型非法舞弊集團，涉嫌將口罩、水杯改造成「作弊神器」，在裏面裝設針孔偷拍考卷題目，還在中性筆內加裝小螢幕，以便接收答案，涉案考生遍布全國達200人。



據《央視》報導，湖北省宜昌市公安局近日公布，已針對案件拘捕40名疑犯，查獲660餘台各類無線電作弊設備，查凍100餘個涉案帳戶、130餘萬元人民幣資金。

按圖看清各款作弊神器！

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宜昌市公安局指出，不法集團大動作改造「作弊神器」，像是在口罩及水杯中暗藏針孔攝影機，讓考生偷帶進入考場，從不同角度偷拍到的考卷題目，傳送到場外的「槍手」待考人員手中，解題後再把答案傳送回作弊考生的「接收器」，也就是暗裝小螢幕的改裝筆及米粒般大小的耳機。

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警方指出，作弊考生用來偷拍的水杯，甚至有「自毀」功能，若被發現作弊，只需將水杯倒放，就能讓水流進裝置導致短路，進而燒毀電路板，不留下一點證據。

發現大型舞弊集團後，宜昌市公安局撒下200名警力，分赴湖北及雲南等4地考場收網，涉案考生遍及大陸全國近200人，包括涉及全國一級建造師考試。

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