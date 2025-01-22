違反人體工學？　珠海巴士站凳僅用不銹鋼管組成　網民籲合理設計

內地大部分巴士站均設有座椅，供乘客等車時稍作休息，但有網民反映，珠海市一巴士站的座椅設計奇特，只用兩條不銹鋼管組成座椅，完全違反人體工學。



據介紹，珠海金灣區平沙鎮平沙三路東站的座椅，除了兩端的方形支撐墩外，座椅只用兩條直徑約十厘米的不銹鋼管組成，一條用來坐，一條用來依靠，兩條管中間間隙不小。巴士站牌顯示，多條線路的巴士均在該站停靠。

珠海平沙三路東站的座椅，只用兩條不銹鋼管組成。（小紅書）

珠海平沙三路東站的座椅，只用兩條不銹鋼管組成。（小紅書）

不少網民認為，該座椅設計不符合「人體工程學」，坐得不舒服，也有人猜測是為了防止有人躺在座椅上，或者是為了方便打理清潔，「我覺得挺好，不積水，好維護，稍事休息就走，舒服還是家裏躺」、「圓鋼管改成橢圓扁鋼管就會好很多」、「老人、孕婦、兒童坐起來不方便，應該合理設計，乘坐公共汽車大部分還是老人與兒童較多，設計應該以方便這兩類群體為主」。

《極目新聞》報道，珠海公交集團工作人員表示，有些巴士站是屬於區、鄉鎮街道或者其他單位建設，該集團的巴士只是停靠平沙三路東站，但該站沒有移交予集團管理養護，目前正在查找該站的管理單位。

對於巴士站，該集團在對站台、遮雨亭、座椅等設施的建設上有一定的要求，該站的座椅確實挺奇怪，與集團其他巴士站的座椅不同。

圖為珠海金灣區平沙站。（珠海交通維基）

金灣區交通運輸局工作人員也認為，平沙三路東站的座椅做得「不太妥當」，並指出該站在多年前建成，目前由平沙鎮管理。平沙鎮黨群服務中心工作人員表示，會向相關部門了解情況。