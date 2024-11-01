重慶美女巴士司機爆紅　內地網民封「公交西施」　超狂資歷曝光

一名外型亮麗的重慶巴士女司機近日在網路上爆紅。



這名女司機外型搶眼，被網友拍下傳上網路，引發熱議。

一名外型亮麗的重慶巴士女司機近日在網路上爆紅。（微博影片截圖）

受訪揭曾開7年鏟車 點圖放大瀏覽更多該名「重慶美女巴士司機」的照片：

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女司機低調表示，自己只是為民眾服務，而在開巴士前，她還開過7年鏟車（叉式起重車），十分專業。

《鳳凰網》報道，這名33歲的女司機，開的巴士是涪陵k115線路，已經開了6年左右。

她外型亮麗、皮膚白皙，工作時一頭長髮紮成馬尾，十分清爽俐落，開車時相當細心穩健，非常專業。

這名美麗的女司機立即吸引乘客注意，有人拍下她放在網路上，立即爆紅，不過女司機淡定地說，自己是「為人民服務」，而她在開巴士前，還開過7年左右的鏟車，十分驚人。

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不過也有網民質疑該女車長為沒有穿上制服，「制服呢？」、

有網友表示「想去坐一趟她開的巴士」，還有網友說：

這班巴士恐怕要天天爆滿了！

不過，美女擔任職業司機時有所聞，日媒也曾曝光一名26歲美女的士司機生田佳那，她的外型清秀亮麗，模樣與普通日本女生無異，而她表示自己喜歡「獨來獨往」，因此當起職業司機。

而她被曝光後立即爆紅，但即使如此她依然沒有放棄開的士，十分熱愛自己的工作。

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