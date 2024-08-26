深圳開通自動駕駛巴士路線　途徑前海6站　試運行預約免費乘坐

8月26日，深圳開通首條自動駕駛巴士路線「B998」，全程5.44公里，在前海運行。該路線目前可免費預約乘坐，不過僅服務18歲以上，擁有內地身份證的民眾。



據深圳衛視報道，「B998」僅配置5架巴士，路線運行時長25分鐘，環線途徑前海合作區總站、弘毅大廈、桂灣地鐵站、前海灣地鐵站、前海金融峽谷東、前海大廈，共6個站點。前海合作區總站發車間隔為30分鐘至60分鐘一趟。

目前，自動駕駛巴士採用預約搭乘，乘客需使用微信「深巴出行小程序」，在「自動駕駛」頁面選擇「B998」路線，選擇所要乘坐的班次完成預約，在路線任意的巴士站等車。上車時需打開乘車碼，掃碼搭乘自己所預約的班次。

該路線服務時間為上午9:30至下午17:00，目前試運行期間可以免費預約乘坐。不過，僅服務18歲以上的內地民眾，且完全具備民事行為能力且身體健康的乘客。

18歲以上的內地居民可在手機小程序預約免費搭乘。

據報道，該自動駕駛巴士車輛搭載了先進的自動駕駛技，能夠精準實現車道線識別、紅綠燈信號識別、超車變道等複雜操作，能夠安全高效地處理無紅綠燈路口的無保護左轉，人車混行的紅綠燈路口通行，以及識別避讓占道車輛及施工區域，甚至禮讓行人、精準進站停靠等各類高難度的城市覆雜駕駛場景。

2017年，深圳曾開通全球首條阿爾法巴智能駕駛巴士線路，與之相比，B998自動駕駛專線在技術和政策層面均有所創新，從車路協同到單車智能與車路協同兼顧，實現了從部分自動化到高度自動化，為乘客帶來科技感十足的出行體驗和安全保障。

另外，根據《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》，B998自動駕駛專線每輛車均配備了安全員，確保在特定場景下能夠迅速採取人工幹預和應急接管措施，保障乘客安全。