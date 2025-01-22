內地動物園最後一隻圈養雲豹「干干」病逝　終年17歲

重慶動物園官方微信周二（21日）晚發布《15年溫暖相伴，雲豹 「干干」 的告別與祈願》的文章，以「干干」的口吻寫了一封告別信。據稱，「干干」已於周日（19日）6時05分，在飼養員溫柔的目光和醫生關切的守護下永遠地離開了這個滿是溫暖與愛的世界，終年17歲。



「干干」是中國大陸唯一的一隻圈養雲豹（Neofelis nebulosa），深受遊客歡迎，但由於是偏夜行性動物，又愛好睡覺，所以白天經常沒影，在很多遊客心裏是一個特別神秘的存在。

2009年12月，雌性的「干干」被救護到重慶動物園，從此開啟新生活。重慶動物園介紹稱，這幾年，「干干」明顯感到自己的身體在慢慢衰老，採食和活動都變得越來越吃力，就連曾經最愛的雞骨架也咬不動了。

這幾年，「干干」明顯感到自己的身體在慢慢衰老。（北京青年報）

告別信以「干干」口吻，介紹了這段日子的心路歷程：「奶爸們心疼我，總是把食物切成小小的碎塊，耐心地喂給我。還有因為皮膚病的那些日子，園長和奶爸們一次次不辭辛勞地邀請專家為我診斷治療。儘管病情時有反覆，可他們從未有過一絲放棄的念頭。2024年12月27日到2025年1月11日，在專家的指導下，我又一次接受了隔離治療，那時病情好轉，但遺憾的是，2025年1月12日，我突然表現出精神萎靡、食欲廢絕、呼吸急促、體溫升高的症狀。經過醫生的全力救治，情況有所好轉，精神和食欲逐漸恢復。然而，1月18日，我的病情再次惡化，表現明顯腹痛，伴隨抽搐。照護專家團隊盡了最大的努力，最終還是未能挽回我的生命。我帶著愛與不舍離開了這個世界。」

公開資料顯示，雲豹為哺乳綱貓科的一員，屬於大型貓科動物，棲息於茂密的森林之中，是名副其實的「叢林殺手」。雲豹的體色從淺黃色到灰色不等，身上覆蓋著大塊的深色雲狀斑紋，因而得名。它們分布於中國秦嶺以南以及東南亞地區，以其敏捷的身手和強大的狩獵能力而聞名。在中國，雲豹被列為一級保護動物，其也名列世界自然保護聯盟（IUCN）的易危等級物種，而在中國哺乳類紅色名錄中，更是被列為極危等級物種。