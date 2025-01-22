2024內地國內旅遊人次56.15億年增14.8%　業者：今年仍旺丁不旺財

文化和旅遊部周三（22日）公布數據顯示，2024年，國內出遊人次56.15億，按年增長14.8%。國內遊客出遊總花費5.75兆元人民幣，按年增長17.1%。



據國內旅遊抽樣調查統計結果，2024年，國內出遊人次56.15億，比2023年同期增加7.24億，按年增長14.8%。其中，城鎮居民國內出遊人次43.70億，按年增長16.3%；農村居民國內出遊人次12.45億，按年增長9.9%。

按季度而言，第一季國內出遊人次14.19億，按年增長16.7%；第二季國內出遊人次13.06億，按年增長11.8%；第三季國內出遊人次15.12億，按年增長17.2%；第四季國內出遊人次13.78億，按年增長13.2%。

消費方面，2024年國內遊客出遊總花費5.75兆元，比2023年增加0.84兆元，按年增長17.1%。其中，城鎮居民出遊花費4.93兆元，按年增長18.0%；農村居民出遊花費0.83兆元，按年增長12.2%。

2024年12月8日，遊客在官渡古鎮拍照。（新華社）

不過，近年消費降級等經濟問題衝擊著旅遊市場。中國旅遊協會副會長、前國家旅遊局副局長杜一力日前在中國旅遊協會舉辦的活動上表示，2025年總體旅遊需求仍然是旺丁不旺財。對旅遊行業而言，2025年既是更艱難的一年，但也是更好的一年。

中國旅遊協會副會長張潤鋼則表示，中國酒店集團整體上進入比較困難的時期。集團規模在不斷擴大，但收入、利潤、效益卻在下降，形成了明顯的悖論。他表示，酒店業界不要寄予不切實際的希望，同時注意不要圖熱鬧，因地制宜地做好一些微創新。