四川遊客稱遭誘導買3萬元翡翠　一年後商家拒回收　文旅局回應

《澎湃新聞》報道 ，有遊客稱在四川遊玩時，以3萬元（人民幣，下同）的高價購買了翡翠，商家號稱一年之後可以按照成交價120%回收。誰知一年後，商家拒絕回收。眉山市1月3日回應稱，應找旅客參團地成都負責。



示意圖。（視覺中國）

據報道，一名遊客投訴稱，他於2023年11月在四川眉山旅遊時，聽信導遊的說法，以為翡翠店是政府授權，一年後不僅可以回收，還能增值：「回收價格按成交價的120%，最多五年，可以翻倍了」。

該遊客信以為真，花費31600元購買了2個翡翠掛件。一年過去，當他要求回購時，商家表示，超過一個月不給退貨。據該名遊客表示，他購買的翡翠根本不值3萬元。

該遊客出示的單據。（澎湃新聞）

2025年1月5日，眉山市東坡區文化廣播電視和旅遊局回應稱，經核實，「收款人聯繫電話」為空號，無法聯繫。確認實際參團點位於成都，不屬於東坡區範圍，建議到參團當地進行處理。