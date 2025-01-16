泰國遊降溫　遊客轉投三亞：22萬/晚酒店訂滿　春節機票漲價近倍

內地演員王星（星星）在泰緬邊境失聯事件受到持續關注，泰國旅遊安全問題引發熱議。在泰國旅遊經歷降溫之際，三亞正成為國內遊客的避寒首選目的地。



據此前報道，有數據顯示，上周末中國至泰國機票退訂量同比猛增155%，30%-40%赴芭堤雅的中國旅行團退訂酒店。上海往返曼谷機票降價近四成，有旅行社稱退單量達三成。

王星被「賣豬仔」在內地掀起風波。（視覺中國）

中國新聞周刊引述泰國旅行社協會消息，由於旅遊安全信心下降，農歷新年期間到訪泰國的中國遊客人數或下降10%至20%。

《藍鯨新聞》報道，赴泰旅遊熱度的降低也直接體現在機票的價格上，以上海飛曼谷的機票為例，春節期間往返機票為2000多元。有旅行社透露，目前飛泰國的機票相比王星事件之前大概降價一兩千元，「其實現在泰國沒有網上說的那麽危險，春節期間去泰國甚至比一個月前更便宜」。

春節期間，上海飛曼谷的往返機票為2000多元。（新聞晨報）

受輿論影響及擔心安全問題，不少遊客取消原本赴泰的出遊計劃，轉投同為避寒聖地的海南三亞。攜程發布的《2025春節旅遊市場預測報告》顯示，春節期間，海南入境遊訂單量同比增長61%。主要客源地為北京、上海、成都、杭州、重慶等地。

隨著春節假期的臨近，海南熱門城市三亞等地的酒店機票價格也水漲船高。上海飛三亞的航班價格普遍約3000元，北京飛三亞的航班約5000元，相比1月中旬的價格上漲約1倍，相比12月份的價格上漲約2倍。

海南三亞等地的酒店機票價格水漲船高。（新聞晨報）

三亞地處海濱，以陽光與海灘聞名，旅遊業發達。（網上圖片）

海南機場官方數據顯示，今年春運期間，海南機場集團旗下11間機場預計執飛航班5.3萬架次，計劃運輸旅客約848.2萬人次，同比分別增長8.8%和2.6%，11間機場加班超2900架次。

除了機票漲價，三亞的酒店也是需求旺盛，大部分酒店的房間已經訂滿。以亞特蘭蒂斯酒店為例，春節期間，以往1988元的低價房型早已訂滿，特大雙床海景房、海洋主題親子房、白鯨親子海景套房等房型均已訂完。

土福灣嘉佩樂度假酒店的多個熱門房型也已訂完，其中包括220243元/晚的「四臥海景泳池別墅」，30185元/晚的「逸水居-五十豪華泳池別墅」等房型。

三亞的酒店需求旺盛，大部分酒店的房間已經訂滿。（新聞晨報）

土福灣嘉佩樂度假酒店價值220243元/晚的「四臥海景泳池別墅」，在春節期間已訂滿。（土福灣嘉佩樂度假酒店官網）

土福灣嘉佩樂度假酒店價值220243元/晚的「四臥海景泳池別墅」，在春節期間已訂滿。（土福灣嘉佩樂度假酒店官網）

三亞一直是國內遊客冬季避寒的首選，2024年春節期間，三亞旅客出行量大增，返程時三亞機票價格更飆升至一萬元，且一票難求。

前述旅行社表示，從機票、酒店再到餐飲，去三亞的成本比泰國更貴，以6天5晚的行程為例大約貴4000元，但現在有關泰國的輿論持續發酵，更多遊客仍會將三亞作為更加安全的選擇。