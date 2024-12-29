遊客花3650元訂黑龍江｢雪鄉｣附近酒店　入住時被要求加錢拒退款

《澎湃新聞》報道，近日，有網民發帖稱在黑龍江雪鄉附近花3650元人民幣（下同）預定酒店，但因前一天困在雪地無法當晚登記，次日7時想入住至退房時間卻被告知需要加錢。當地回應稱情況屬實，已對涉事酒店依法予以停業整頓。



遊客花3650元訂房入住被要求加錢拒退款。（涉事酒店CCTV畫面）

遊客花3650元訂房入住被要求加錢拒退款。（影片截圖）

據拍片網民描述，他在黑龍江雪鄉附近一家酒店預定了7間客房，住宿時間為12月21日至22日，一共花了3650元。

但21日，他們一行人穿越雪谷時陷在雪地，未能在當日辦理入住。22日早上7點 ，他們來到酒店要求入住至退房時間12點卻遭到拒絕，酒店表示如果想入住則需要加錢，也不能退還房費。

遊客花3650元訂房入住被要求加錢拒退款。

12月28日，黑龍江省海林市林海雪原旅遊景區管理委員會發佈通報稱，經調查，涉事酒店位於距雪鄉景區13公里的永安林場，網民反映情況屬實，該酒店存在未按約定提供住宿服務的違法行為。依據有關規定，已對涉事經營主體依法予以停業整頓。待履行相關法定程序後，對涉事經營主體依法嚴處。