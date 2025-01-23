鍾睒睒首次透露將創辦一所中國沒有的大學　擬未來10年捐贈400億

撰文：陳進安
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農夫山泉董事長鍾睒睒在周三（22日）的養生堂年會上首次透露，將創辦一所創新型的大學，並計劃在未來10年內捐贈400億元人民幣。

鍾睒睒在演講中表示，杭州市的政府工作報告已經公布了這一消息，但他尚未來得及向員工們匯報。他強調：「當我們的經濟水平提升到能夠對人類社會做出貢獻的時候，我們養生堂人不能缺席。這所大學將會是新穎的，是中國尚未有的。我們對這所大學的承諾，依賴於養生堂的積累和每位員工的貢獻。」

他進一步指出，這所大學的目標是擴展知識的邊界，並強調「零到一」的重要性，這意味著在科學和技術兩方面的轉化。他表示：「我們希望能貢獻知識，從紙上的理論轉化為可見的成果。我們這所大學是由科學和技術兩條腿組成。」

鍾睒睒還提到，農夫山泉作為一家研究型企業，夢想和追求始於七八年前。他強調，研究型企業應不斷拓寬知識的邊界和交叉，創新驅動將成為未來社會的主要生產力量。他警告道：「沒有創新驅動，未來將充滿保守和權力鬥爭，缺乏幸福。」

農夫山泉董事長鍾睒睒在周三的養生堂年會上首次透露，將創辦一所創新型的大學。（網上圖片）

根據「杭州發布」的消息，杭州市委十三屆八次全會暨市委經濟工作會議提出，2025年將重點推動「錢塘大學」的籌辦，目標是吸引頂尖人才等多項任務。《錢江晚報》則提到，杭州將迎來另一所大學，繼馬雲創辦的西湖大學之後，或將成立「錢塘大學」。

此外，鍾睒睒在年會上回應了對農夫山泉的非議，承認自己造成了影響，並表示會努力改進。他還談到人工智能的發展，指互聯網就是一個過眼煙雲，後面的人工智能會把它淹沒掉。這是因為，人工智能是一個多對多的競合體系，沒有一個人能掌握全部，「我們要在人工智能這個領域當中，發揮每一個小的部門，每一個小的獨立的核算體系。這是公司非常重視的，也是公司在2024年講得最多的一個主題」。

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