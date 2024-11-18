內地大學生興起組團「去時鐘酒店開房」卻非為親熱　而是去做這事

內地大學生最近興起一股組團到酒店開房的風潮，但不是要開趴狂歡，而是因為冬天換季洗衣不便。



許多年輕人爭相把酒店的時鐘酒店房變成「洗衣房」，因為4小時只要約一百多元人民幣，還能洗大量的羽絨衣和被子，價格只是乾洗店的1/5。

內地大學生最近興起到酒店洗衣的風潮。（微博截圖）

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又到了冷空氣來襲的換季時節，最近「酒店換季洗衣攻略」在內地網絡上引發話題，許多住宿舍的大學生、租房住的打工仔，開始流行把酒店的「時鐘酒店房」變成「洗衣房」。

據《紅星新聞》等內媒綜合報道，在幾萬條評論下，不少網友都分享了自己在酒店洗衣服的經驗。

在「酒店洗衣」的攻略下，網友們分享了自己去酒店洗衣的初衷：不少大學條件有限，宿舍樓裡沒有洗衣機，或是數量不夠，沒有足夠大的滾筒，很難洗大件衣物和被子。

尤其是南方城市，在沒有乾衣機的情況下，秋冬的毛衣、羽絨服、毛毯，可能大半個月都乾不了。

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對於租房住的打工仔來說，也存在同樣的困擾。而在洗衣店洗一件羽絨服，少則幾十元人民幣，多則上百元。

相比之下，在酒店花一兩百人民幣開一間時鐘酒店房，就能用上幾萬塊的商用洗烘設備，烘出來的衣服蓬鬆柔軟，實在是「性價比之選」。

甚至，還有不少大學生選擇「組團開房」，幾個人一起「拼單」，不光能洗烘好幾行李箱的衣物，還能在房間裡舒服洗個澡、喝杯茶，投屏追個電視劇。

「酒店洗衣」真的好用嗎？《紅星新聞》記者實際入住武漢市武昌區的一家酒店，4個小時的時鐘酒店房，花費130元人民幣。

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客服表示，從辦理入住開始計算時間，可以住滿4個小時，酒店內的洗衣房、健身房等公共設施，都可以免費使用。

15日，記者實際帶著滿滿兩大包衣物來到酒店，有羽絨衣、毛衣、絨毛玩具、抱枕、冷氣被等，都是比較難洗難烘乾的大件物品。

報道指出，在4小時內可以分3次把帶去的所有衣物全部洗烘完成。衣服洗得非常乾淨，就連抱枕、毛絨玩具也烘乾得很徹底。

如果按照某連鎖洗衣店的價格，洗完這些，需要花費大約640元人民幣，而到酒店洗衣，大概只需其5分之1的價格。

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