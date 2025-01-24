「明朝劉德華」幫朱元璋燒磚？南京城牆磚藏650年秘辛

南京是明太祖朱元璋（1328年10月21日～1398年6月24日）建國之地，也是明朝初期的都城，直到明成祖朱棣（1360年5月2日～1424年8月12日）遷都北京前的政權中心。近日，內媒報道，南京城牆博物館展出的一塊有著650年歷史的城牆磚，竟然刻著一位名叫「劉德華」的造磚人的名字，引發網民熱議。



據《陝視新聞》1月20日報道，朱元璋定都應天（今南京）後，在建造明應天府城牆時，曾動員江南地區數百萬軍民參與造磚工程。為確保城磚品質，每塊磚上都刻有銘文，記錄相關人員資訊，可追溯責任。

圖為南京城牆博物館所藏、刻有「劉德華」（紅圈處）650年歷史磚頭。（《陝視新聞》微博）

報道指出，這塊城牆磚上的「劉德華」其實是明初瑞州府上高縣的一名普通造磚人，他在應天府城磚燒製中既擔任「甲首」一職，又是「燒磚人夫」。該磚上的銘文寫道：「瑞州府提調通判程益司吏艾誠上高縣提調官縣丞呂翊司吏趙用賓總甲黃原亨甲首劉德華小吏簡文、窯匠晏文參造磚人夫劉德華」，詳細記載了包括劉德華在內的多名參與人員。

報道解釋，「甲首」是明朝農村基層組織中的管理者，負責指揮若干「小甲」；而「燒磚人夫」即直接參與燒製城磚的勞動者，包括取土、過篩、攪拌泥土、製印、晾乾和裝窯等繁重工作，是明朝城磚生產體系中的最基層角色。