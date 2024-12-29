廣州考古發掘四朝城墻「疊羅漢」　揭示兩千年來城建史

《廣州日報》報道，近日，廣州市文物考古研究院通報「小馬站一流水井古城遺址」考古工作取得突破，發現東漢晚期、東晉、南朝及唐代廣州城西城牆的一段及其附屬設施，出土漢至民國時期陶器、瓷器、鐵器等文物共2800件（套）。



小馬站-流水井古城遺址考古發現。（廣州日報）

小馬站-流水井古城遺址考古發現。（廣州日報）

據介紹，廣州小馬站—流水井古城遺址位於越秀區中山五路南側，地處廣州古城腹地。

小馬站-流水井古城遺址考古發現。（廣州日報）

廣州廣播電視台報道，在發掘過程中，考古人員在遺址東部發現東漢晚期、東晉、南朝及唐四個朝代疊壓的城牆。

廣州考古新發現。（廣州廣播電視台）

據介紹，廣州城屬於典型的「古今重疊式城市」。有考古人員推測，城牆自東漢末年建成後，在東晉、南朝時期不斷修繕、加建，並沿用至唐晚期，也說明了東漢至唐代廣州城的西界，在近700年間未發生變化。

東漢-東晉-南朝城牆。（廣州市文物考古研究院）

小馬站-流水井古城遺址考古發現。（廣州日報）

城墻磚。（廣州日報）

《廣州日報》報道， 考古人員在發掘區域東部和中部清理了五代南漢時期大型建築基址和唐宋時期西湖石築、木構堤岸，並發現疑似碼頭的遺蹟。

出土文物。（廣州日報）

報道又指，在發掘區域西部清理了明清時期流水井古道、明代大型居址和清代書院建築基址。遺址內出土了大量磚瓦、瓦當等建築構件和礌石、蒺藜等城防用具，以及漢至民國時期陶器、瓷器、鐵器等文物共2800件（套）。