春節內地機票熱門航線降價　有旅客退票重訂人均便宜600元

據《北京商報》報道，隨着春節火車票的發售，機票價格開始下降。北京前往珠海的航班、往返三亞的航班均有下降，部分機票價格下降超千元（人民幣，下同）。



示意圖。（視覺中國）

報道指，北京有旅客此前已訂購了前往珠海的機票，但臨近出發卻發現機票又降價了。據介紹，該名旅客在去年12月訂購了今年1月28日，去往北京的一家三口的機票，共花費6280元。但她在1月14日查看時，發現機票價格已經下降了近800元。因為此前票面價值高，不會產生退票費，於是她決定退票後重新預訂，最後平均下來人均便宜了633元。

示意圖。（視覺中國）

而北京往返三亞的機票也在降價，報道指，以1月28日—2月2日北京往返三亞的機票為例，1月13日時查詢的價格為7200元，而1月19日再次查詢該航班價格為4660元，價格下降2540元。除三亞外，北京飛往熱門目的地成都機票價格也有所下降。

有民航業內人士分析認為，隨着各航司不斷增加春節期間的運力投入，市場出現供大於求的現象，所以臨近假期，價格會逐步下調。另有業內人士認為，機票降價還受到高鐵對民航的分流影響。