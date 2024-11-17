廣州哥基疑遭毒殺　全市超40隻寵物狗慘中招　投毒地點含深圳中山

近期，廣州多名網民在社交平台稱，自己養的狗狗被投毒身亡。11月16日，廣東省寵物行業協會通報表示，目前已確認有超過40只寵物狗因疑似中毒死亡，受影響地區包括廣州市多個區，其中白雲區、海珠區和番禺區報告的案例數量較多。



一名家住廣州天河的網民在社交平台上寫道，11月7日晚上，帶自家哥基（柯基；Corgi）出去散步，回家後狗狗就開始嘔吐，剛開始吐了三堆狗糧和一些草，隨後倒地慘叫，四肢抽搐，口吐白沫，大小便失禁，到處亂撞。寵物醫院檢查後判斷是中毒，但還是搶救無效。第二天，該名網民在家樓下門口及周邊，發現了嘔吐物中的肉乾。

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在社交平台上，多名網民自發統計了寵物疑被投毒地點，涵蓋了廣州荔灣、天河、越秀、番禺、花都、白雲等多個區，除了廣州之外，甚至在深圳、佛山、中山、惠州等地皆有投毒，網民提醒各位有狗狗的民眾注意。

11月16日，廣東省寵物行業協會通報，近期，協會陸續收到廣州地區多起寵物狗疑似中毒的報告，事件引起了社會廣泛關注。協會已第一時間啟動應急響應機制，開展相關調查工作。

通報稱，經初步統計，目前已確認有超過40只寵物狗因疑似中毒死亡，事件主要集中在11月8日前後。受影響地區包括廣州市多個區，除花都區和從化區以外，其他各區都有相關病例，其中白雲區、海珠區和番禺區報告的病例數量較多。

據介紹，目前該協會已成立專項工作組，對相關信息進行全面梳理和核實，並與律師團隊合作，進行信息的收集確認。同時與相關政府部門保持密切溝通，積極配合警方調查，共同推動案件的偵破。協會呼籲廣大市民，若掌握任何有關此事件的線索，請及時向公安機關報案或向協會反映。