全球首列碳纖維地鐵列車在青島投運　引領列車輕量化綠色化升級

據《工人日報》消息，1月10日，青島地鐵集團與中車四方股份公司聯合研製的全球首列碳纖維地鐵列車「CETROVO 1.0碳星快軌」在青島地鐵1號線正式上線，投入商業運營。



全球首列碳纖維地鐵列車在青島投運。（山東省交通運輸廳）

據介紹，「CETROVO 1.0碳星快軌」填補了碳纖維復材在地鐵車輛主承載結構上商用的國際空白，整車減重11%，運行能耗降低7%，引領地鐵列車實現輕量化、綠色化全新升級。

全球首列碳纖維地鐵列車在青島投運。（山東省交通運輸廳）

全球首列碳纖維地鐵列車在青島投運。（工人日報）

據《光明日報》報道，中車青島四方股份公司主任設計師劉金柱介紹，「碳纖維具有輕質、高強度、抗疲勞、耐腐蝕等優點。」相較於傳統地鐵，碳纖維地鐵列車具有更輕、更節能、乘坐更舒適、強度更高、輪軌磨耗更少、運維成本更低等優勢

根據運營計劃，「CETROVO 1.0碳星快軌」在青島地鐵1號線上線初期，將正常上線載客運營，於山里站始發，在山裡至興國路上下行區域往返運行。