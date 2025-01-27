河南5旬婦 ｢拋家｣自駕遊成百萬網紅 終官宣離婚：花16萬買自由
撰文：盛昀
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綜合內媒報道，2020年，時年56歲的蘇敏因無法再忍受「沒有溫度」的婚姻生活，離家出走自駕遊成百萬網紅。2025年1月27日，蘇敏在社交平台上展示離婚證，不少網民送上祝福。
今年60歲蘇敏因離家出走自駕遊而走紅，在抖音上擁有約360萬粉絲。1月27日，她在社交平台曬出離婚證，並配文「始於1986.1.20重生於2025.1.27，敬自己38年的光陰，已為自己的錯誤買單，從此山水不相逢，我相信未來我會越來越好，祝我離婚快樂！」
不少網民在評論區為其送上祝福：「阿姨祝你以後的日子越來越好！新年快樂！」「姨離婚快樂，越過越舒心！」「阿姨終於今年可以過一個只為自己而過的年了」。
《紅星新聞》報道，蘇敏的女兒杜女士表示，去年12月，蘇敏按照協議給前夫轉款16萬元（人民幣）後，就遞交了離婚手續。1月26日上午，蘇敏領到了離婚證。杜女士的丈夫表示，感覺全程蘇敏都在笑。
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據此前報道，來自河南鄭州的蘇敏前半生為了家庭而活，一直忍受丈夫的冷暴力，直至女兒結婚生子，2個外孫入讀幼稚園，她才覺得自己「任務完成了」，決定要為自己而活。
2020年，時年56歲的她駕駛自己辛苦打工賺錢購買的私家車，獨自一人踏上旅途。蘇敏這趟旅程拋開女兒、妻子、外婆的身份，尋找自己。蘇敏從一開始只有包括女兒在內的5個粉絲，變成超過300萬粉絲的網紅。
改編自蘇敏真實經歷的電影《出走的決心》，也於2024年9月15日上映。蘇敏表示，電影中展現的女性困境並沒有誇大：「電影裏有段爭吵，說的話和現實中都是一模一樣」。
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