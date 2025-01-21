深圳新年10大好去處：歡樂海岸超級花市、寶安非遺表演＋火影忍者

春節假期倒計時，是時候提前安排一下遊玩計劃了！



行花街、逛燈會、看舞獅、打卡主題展……深圳各大商圈紛紛進入春節模式。這次特意收集了十大熱門商圈的春節特別企劃，寶安、南山、福田、龍崗、龍華幾個區都有，一起感受濃濃的年味吧！

1. 仁恒夢中心：POPMART小甜豆發出新年邀請

「好巳花生」新春主題裝置

活動時間：1.10-2.16

活動地點：LG綠谷廣場

仁恒夢中心：「好巳花生」新春主題裝置（深圳派提供）

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紅燈籠、發財樹、祈願簽萌趣可愛小甜豆已然換上喜慶新裝向你發出新年邀請！更有新年民俗大秀魚燈舞、財神爺巡遊、雜技演出、民樂演奏以及醒獅巡遊眾多特色演出齊聚過大年。

2. 歡樂海岸：財神駕到，打工仔先衝為敬

四喜財神展

活動時間：2024.12.12-2025.2.12

活動地點：狂歡廣場、曲水灣、狂歡大道、心湖廣場、購物中心

新年不用專門去寺廟拜神，歡樂海岸將四喜財神迎到家門口了，還特別邀請國寶大熊貓尼可給大家一起送上祝福與好運。

歡樂海岸：四喜財神展（深圳派提供）

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2025灣區超級燈會

活動時間：2024.12.13-2025.2.16 17:00-22:00

活動地點：椰林沙灘

2025灣區超級燈會已震撼啟幕，以「蛇舞灣區，春滿鵬城」迎接特區45週年華誕，整個燈會將持續到元宵節後，2000+㎡燈火、40+組非遺花燈，帶你一秒穿越至夢幻璀璨的燈火世界。

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超級喜市

活動時間：1.17-2.4

活動地點：歡樂海岸狂歡廣場

「迎春花開，帶來了好年華」，誰能拒絕過年來次傳統的「行花街」？買陳村煙花，品順德非遺美食，現場還設置寵物區，這就是大灣區的專屬年味。

歡樂海岸：超級喜市（深圳派提供）

歡樂海岸：超級喜市（深圳派提供）

熊貓的世界

活動時間：2024.12.15-2025.6.14

活動地點：

熊貓的世界體驗館

地址：購物中心LG-025號（近綠茶餐廳）

熊貓的世界超級市場

地址：購物中心LG-002號（Olé超市旁）

熊貓的世界奇趣館

地址：曲水灣19棟（喜茶旁）

《熊貓的世界》震撼開啟。三大場館帶你解鎖與大熊貓的親密互動，虛擬與現實完美融合，開啟VR探秘熊貓演變的奇妙旅途。

歡樂海岸：熊貓的世界（深圳派提供）

歡樂海岸：熊貓的世界（深圳派提供）

歡樂海岸：熊貓的世界（深圳派提供）

海洋奇夢館新缸上線

活動時間：現已上線

活動地點：O'PLAZA歡樂海岸購物中心L2西側

最近，海洋奇夢館上線12組新展缸了，「大鵬灣畔」、「奇趣趕海」、「海底育兒所」……帶大小朋友了解我們的海洋。

歡樂海岸：海洋奇夢館（深圳派提供）

歡樂海岸：海洋奇夢館（深圳派提供）

歡樂海岸：海洋奇夢館（深圳派提供）

「冰雪世界嘉年華」

活動時間：2024.12.28-2025.2.28

活動地點：歡樂海岸創展廣場

「深圳活體昆蟲博物館」

活動時間：即日起-2025.8.31

活動地點：O』PLAZA歡樂海岸購物中心L1-024-028

「「巨獸來了」——恐龍主題綜合展」

活動時間：1.1-6.30

工作日10:00-22:00周六日10:00-22:30

活動地點：購物中心G層 中庭（近10號門）

L1層 中庭（近無印良品）

「滿100贈20 滿200贈40……滿500贈100」

活動時間：即日起-2.12

活動內容：循環領券 疊加使用

3. 寶安大仟里：和火影忍者開啟紅火年

火影忍者「忍者之路」華南首展

活動時間：即日起-2.16

活動地點：L1層木中庭

寶安大仟里：火影忍者「忍者之路」華南首展（深圳派提供）

春節期間，寶安大仟里火影忍者「忍者之路」華南首展正火熱展出。木葉忍者村大仟里分村限時登陸，超600平方米的實景空間、8米長巨型九喇嘛、13大沉浸式互動打卡點……經典名場面等你打卡！

寶安大仟里：火影忍者「忍者之路」華南首展（深圳派提供）

寶安大仟里：火影忍者「忍者之路」華南首展（深圳派提供）

坪洲Puda蛇年限定新春階梯

活動時間：即日起-2.28

活動地點：L1層Puda廣場/B1層地鐵口下沉廣場

坪洲頂流Puda蛇年變裝，新年有期「袋」，好運來「纏」身；打卡頂流變裝、仟里新春階梯或捕捉仟里年味單品，還能get雪櫃貼、新春飲品等多個好禮。

年初一至年初七，寶安大仟里以「有點兒『功夫』，行好運」為主題，精彩活動不間斷，包含舞獅賀年、財神巡遊等演藝，元宵還將有重磅的國家級非遺表演壓軸放送。

坪洲Puda（深圳派提供）

坪洲Puda（深圳派提供）

坪洲Puda新春階梯（深圳派提供）

點圖了解更多坪洲Puda新春打卡活動：

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4. 深業上城：漫步花市 解鎖秘境奇遇

「福禧滿滿迎新春」打卡裝置

活動時間：2025年1月-3月

活動地點：中庭、L3小鎮西廣場

深業上城：福禧滿滿迎新春（深圳派提供）

深業上城：福禧滿滿迎新春（深圳派提供）

深業上城：福禧滿滿迎新春（深圳派提供）

靈蛇獻瑞盈上城，福禧滿滿迎新春。2025年1月至3月，深業上城將用應接不暇的活動，助你開啟花樣意趣的新年。

有錢花市

活動時間：1.12-1.22 10:00-22:00

活動地點：THE STREET 外街L2

有錢花市（深圳派提供）

有錢花市（深圳派提供）

擺脱黴運，去除班味，去有點潮的花市裏衝浪，將新年的財運與福氣帶回家。

迎春花市

活動時間：1.16-1.27

活動地點：深業上城南門、深業上城L3小鎮東廣場

迎春花市（深圳派提供）

迎春花市可以說是深圳人過年最期待的活動，2025逛花市，行大運，在深業上城共赴新春花漾之約～

奇遇三星堆 VR沉浸探索展

活動時間：1.15-6.15

活動地點：深業上城展覽館

奇遇三星堆 VR沉浸探索展（深圳派提供）

奇遇三星堆 VR沉浸探索展（深圳派提供）

以VR技術還原場景，1:1細緻復刻古蜀風物，360度全視角展現古蜀盛景。

文華東方酒店X麥卡倫 甄選家宴

深圳文華東方酒店麥卡倫聯袂「東灣由輝師傅主理」，以多重品質套餐獻禮乙巳蛇年，邀你開啟別樣舌尖之旅（點圖放大瀏覽）：

深業上城現以開通「深港」「深中」直通巴士，兩地雙向奔赴，禮遇優惠輕鬆享。

點圖放大了解更多直通巴資訊及香港遊客專屬禮遇：

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5. 福田星河COCO Park：兩大新年主題展，許下新年心願

史萊姆斯全國首展

活動時間：1.1-2.28

活動地點：福田星河COCO Park一期

史萊姆斯全國首展（深圳派提供）

史萊姆斯全國首展（深圳派提供）

即日起至2月28日，福田星河COCO Park特別打造了以「織愈心旅「為主題的新春活動。

13米巨型萊姆柔軟入侵，用一場大型編織藝術，為城市NPC織造2025首個應許之地。

【啵啵阿財】新春美陳

活動時間：1.1-2.28

活動地點：福田星河COCO Park二期L1中庭

【啵啵阿財】新春美陳（深圳派提供）

【啵啵阿財】新春美陳（深圳派提供）

【啵啵阿財】新春美陳（深圳派提供）

更適合中國寶寶體質，眾神中的萬人迷——6米巨型粉色財神駕到，打卡有機會贏取啵啵啊財拍照券。

潮人喜廟會

活動時間：1.23-2.16

活動地點：福田星河COCO Park一期B1星空廣場

潮人喜廟會（深圳派提供）

有一種年味叫趕集，COCO Park新年限定大集馬上開張，屬於CBD潮人的新年廟會，一起喜躍新的熱愛與喧鬧。

2025迎春花市

活動時間：1.11-1.28

活動地點：福田星河COCO Park一期外街/二期外街

COCO Park迎春花市（深圳派提供）

花藝植物/精緻器皿/福字對聯/特色年貨，來COCO Park行花街，一鍵「超前點播」感受新年味。

非遺潮汕英歌舞

活動時間：1.25

活動地點：福田星河COCO Park二期外街花市

非遺潮汕英歌舞（深圳派提供）

鑼鼓一響，英歌舞起，不用去潮汕，在COCO Park也能感受國家級非遺文化魅力。

非遺魚燈鬧元宵

活動時間：2.12

活動地點：福田星河COCO Park一期/二期

非遺魚燈鬧元宵（深圳派提供）

非遺傳承演繹中式美學浪漫，3米長大魚燈遊入COCO Park，鬧市裏的一夜魚龍舞具象化了！

醒獅鬧春開門紅

活動時間：2.5 大年初八

活動地點：福田星河COCO Park一期東南門外廣場

醒獅鬧春開門紅（深圳派提供）

吉獅已到，紅運開年，快來COCO Park沾沾新年好運。

「財神拜年接好運」

活動時間：1.29（年初一）

活動地點：福田星河COCO Park一期/二期

「怦然隨舞KPOP」

活動時間：2.14

活動內容：

百位E人大集結，帥哥靚妹熱舞battle，更有999朵玫瑰花限量放送。

「滿額消費抽茅台大禮」

活動時間：1.20-1.26

活動內容：

活動期間，銀卡及以上會員當日消費累計588元（人民幣，下同），送新春賀歲禮包一份（內含刮刮樂1張、利是封1份、COCO發財貼1張），有機會抽取茅台大獎。

6. PAFC MALL平安金融中心商場：與Luna一起「紅」火開年

福祿「喵」會

活動時間：2025年1月

活動地點：PAFC MALL B座西門/A座西門廣場/G層～L1中庭

福祿「喵」會（深圳派提供）

福祿「喵」會（深圳派提供）

福祿「喵」會（深圳派提供）

從深圳灣出發的萌喵Luna，新年驚喜降臨PAFC MALL，開啟福祿探新巡遊。前往Luna's House快閃店，還能解鎖Luna限定周邊！

打卡領「好運」及「愛予萬象·福祿喵會」活動（點圖放大看參與方式）：

7. 前海壹萬滙：「蛇來運轉 巳巳如意」新春活動

2.5：前海壹方匯正門，醒獅歡舞，開工送福，舞動梅花樁，獅躍新春潮，新的一年福運昌盛，財源滾滾！2.15-2.16：鳳凰飛天，築夢蒼穹，非遺盒子燈，鎏光福溢彩，更有大聖、非遺魚燈超多人氣巡遊，前海壹方匯祝願每一位來客喜樂長安，美好祈願！

前海壹方匯1月18日-2月17日，1元起秒殺新春好禮。1.28-2.5會員任意消費，享至高享5倍積分，19.9元秒殺新天影院電影票，會員單筆消費滿299並積分可得一次抽獎機會，100%中獎，新春好物，年貨大集，新春大禮即刻開兑。

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8. 前海壹方城：喜巳連連 迎接繽紛好年

新春期間，精彩好戲接連上演！1月23日到2月12日，「喜巳連連·迎財運新春主題展」在前海壹方城B1中心廣場盛大開場！一進入現場，就能感受到滿溢的新春喜慶，沉浸式體驗新年氛圍。

前海壹方城（深圳派提供）

新歲逍遙遊，春節六天樂，前海壹方城還精心策劃了醒獅點睛、曲藝評彈、民樂演奏、經典潮劇、皮影戲、木偶劇等傳統年俗節目，開啟一場集福氣、走好運的年俗探索之旅！

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「搗谷島谷」次元主題島

新年趣玩，解鎖新玩法！前海壹方城圍繞「二次元」開展的「搗谷島谷」次元主題島，歡迎「搗谷玩家」登島遊玩！

「搗谷島谷」次元主題島（深圳派提供）

「搗谷島谷」次元主題島（深圳派提供）

9. 雲城萬科里：瑞蛇迎新，快樂奔向2025

「VANKELY GARDEN」主題快閃

活動時間：1.15-2.13

活動地點：萬科里Mall西門/西里B1院子

雲城萬科里打造「瑞蛇迎新」春節特別企劃，「VANKELY GARDEN」蛇年主題快閃活動於1月15日登場，用創意美陳與趣味互動，打造一個時尚與新年氣息兼具的潮流打卡地，讓你在朋友圈C位出道！

雲城萬科里（深圳派提供）

雲城萬科里（深圳派提供）

雲城萬科里（深圳派提供）

雲城萬科里（深圳派提供）

雲城萬科里（深圳派提供）

大樹的新衣

活動時間：即日起-3.14

活動地點：萬科里西里L1街區

萬科雲城首次聯動深圳職業技術大學師生在萬科里西里街區和設計公社C區共創「大樹的新衣」，用獨具一格的創意設計為街區增添一抹別樣的温暖，毛衣樹將持續到3月。

雲城萬科里（深圳派提供）

雲城萬科里（深圳派提供）

雲城萬科里（深圳派提供）

「臆浸之外·AMONG夢間」全國首展

活動時間：即日起-3.31 工作日13:00-21:00 周末10:00-21:00

活動地點：設計公社C區C117COOBBY+·數字藝術共創空間

全國首展「臆浸之外·AMONG夢間」COOBBY沉浸式數字藝術展在設計公社C區展出，年初二起正常開展，一場關於夢的數字藝術沉浸式探索體驗，一起入夢吧！

「臆浸之外·AMONG夢間」全國首展（深圳派提供）

「臆浸之外·AMONG夢間」全國首展（深圳派提供）

春節特別企劃-活動日曆（深圳派提供）

從初一到初九，你最旺骰子打卡、上上籤投簽、財神到巡遊、鬧新春……活動不間斷，不僅年味十足，還能贏取新春好運，為你的新年增添額外驚喜和儀式感。

10. 壹方天地：蛇來運轉，體驗濃濃年味

迎春嘉年華

2025年1月期間，壹方天地舉辦了一系列以「蛇來運轉」為主題的新春主題活動，充滿傳統與現代元素相結合的歡樂新年體驗。

新春花市

活動時間：1.12-1.28

活動地點：C區人民路廣場

行花街，走大運，感受正宗的廣式新年，多款年貨一站式備齊，還有多種傳統演藝、拍照打卡，精彩每天不重樣。

元宵龍燈噓花

活動時間：2.12 19:00-19:30/21:00-21:30

活動地點：D區水滴廣場

以龍燈表演結合噓花展示，既體現了非物質文化遺產的魅力，又增添了熱鬧非凡的節日氛圍。

春節期間，壹方天地也提供不同檔次的美妝團購優惠和服裝零售團購折扣，助力大家迎新掃貨一條龍！（點圖放大了解更多）：

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