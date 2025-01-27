長江發現新物種　成蟲壽命僅幾小時　因《赤壁賦》得名蘇軾無爪蜉

內媒《封面新聞》報道，2024年，長江流域發現一個全新的蜉蝣物種，因蘇軾曾於長江寫下「寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟」，故而該物種被命名為「蘇軾無爪蜉」。



圖為蘇軾無爪蜉稚蟲。（封面新聞）

圖為蘇軾無爪蜉雌亞成蟲。（封面新聞）

公開資料顯示，蘇軾無爪蜉的發表人為南京師範大學蜉蝣目課題組鄭徐弘毅，發現地點為長江北段（湖南省、湖北省）。

據介紹，全世界僅發現了9種無爪蜉蝣，包括蘇軾無爪蜉蝣在內，中國僅發現了兩種，「蘇軾」是全國第二例無爪蜉蝣，第一例是在雲南怒江發現的。鄭徐弘毅表示，蘇軾無爪蜉成蟲的壽命可能只有幾個小時，「它們於凌晨羽化，只需要在江面撲棱幾下，在日出之前就能完成傳宗接代的使命」。

圖為蘇軾無爪蜉雌亞成蟲。（封面新聞）

圖為蘇軾無爪蜉稚蟲。（封面新聞）

1082年，蘇軾在遊覽長江北段的赤壁磯後寫下了「寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟」，千年之後，一個全新的蜉蝣物種在長江北段被發現。為了紀念這場跨越千年的緣份，該蜉蝣物種被命名為「蘇軾無爪蜉」。

據鄭徐弘毅介紹，在生物學命名中，最常見的就是以物種特徵、分布地點以及人名來命名，「我覺得這樣命名很有趣、浪漫，包括課題組組長周長發在內，大家也都贊同。」