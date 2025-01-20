25歲高齡大熊貓「古古」去世　曾4次遭入侵領地傷人被封「戰神」

1月19日，北京動物園在微博發布熊貓「古古」的離世訃告，表示「古古」已於2025年1月16日淩晨2:09停止心跳，永遠離開了大家，享年25歲零4個月。



據介紹，大熊貓「古古」譜系號496，雄性，1999年9月25日出生，自2004年起便在北京動物園生活，它性格溫順，與飼養員配合默契，大家親切地稱它為「古大爺」。

「古古」在世時，也曾因多次攻擊人類而被稱為「北京動物園保安隊長」、「戰神古大爺」。2006年9月，一名醉酒遊客竟翻牆進入「古古」領地，正在熟睡的「古古」被驚醒，咬傷遊客。2007年，一名拾荒少年又偷偷潛入「古古」休息區，甚至對「古古」進行挑釁，結果遭「古古」撲倒用牙和爪子猛烈攻擊，身受重傷。此後2009年、2012年都發生過此類事件。

雖然「暴躁熊貓」的名聲在外，且有被攻擊的民眾向園方和飼養員索賠，但飼養員表示，「古古」是野生動物擁有野性，如果不被挑釁和惡意激怒並不會故意傷人，「古古」其實非常溫和且馴良的。

近5年來，隨著「古古」年齡增長，體況及精神狀態逐漸變差。為給老年大熊貓營造更加適宜靜養和護理的環境，2024年1月9日，動物園將「古古」轉移至非展示區飼養。

2024年8月以來，「古古」腹水表現逐漸顯現，伴隨出現食欲下降、行動緩慢、休息時間長等現象。動物園及時進行飲食調養，多次召開專項會議，邀請相關領域專家對「古古」的健康狀況進行全面分析、研討，制定對應的診療護理措施。但遺憾的是，2025年1月15日下午，「古古」病情惡化，雖經動物園專業團隊全力搶救，仍未能挽救其生命。

1月16日淩晨2:09，「古古」在工作人員的陪伴中停止了呼吸和心跳，永遠地離開了。動物園訃告介紹，經檢查，初步判斷「古古」因年老體衰伴隨心臟、肝臟等器官病變及衰竭導致死亡。「對於『古古』的離開，我們深感痛惜與不舍，懷念『古古』與我們在一起的歡樂時光，願『古古』安息。」