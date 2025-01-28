上海女搵人假結婚扮「有錢老公」　靠租房狂呃親戚1200萬元

近日，上海奉賢區發生一起驚人的詐騙案，女子孟雲利用虛假的婚姻關係和租來的房產，騙取親戚們超過1200萬元（人民幣．下同）。



孟先生接近50歲，這幾年與家人過著「流浪」的租房生活，從農舍到毛坯樓房，生活品質急劇下降。孟先生回憶，幾年前他花了數十萬元裝修的新房，卻在警方上門後得知該房子根本不是他所購，而是堂妹孟雲所租，讓他感到崩潰。

孟先生接近50歲，這幾年與家人過著「流浪」的租房生活。（案件聚集）

警方上門後他得知房子根本不是他所購，而是堂妹孟雲所租，讓他感到崩潰。（案件聚集）

孟雲今年40歲，曾是學霸，畢業於名校，並進入一家貿易公司工作。隨後，她與同事單幹，但一次失敗的買賣使她失去了所有資產，親戚們相繼伸出援手。

2014年，孟雲創辦了一家房產中介公司，但生意不理想，使她急於籌集資金。她開始設計詐騙計劃，因為親戚圈子小，容易得手。一次偶然的機會，她攔下了姜華的車，並很快與他建立了友誼，隨後請求姜華假扮自己的未婚夫舉辦婚禮，因為她的父母催婚。

姜華答應了，並以假名「錢文俊」與孟雲結婚，兩人舉辦了一場假婚禮。孟雲將姜華介紹給親戚，謊稱他是一位與房地產開發商關係良好的工程負責人，並承諾能為親戚們提供住房福利。親戚們都誤以為孟雲嫁了一位富有的老公。

隨後，孟雲開始「立活廣告」。她的表弟邵金以低於市價的價格購買了一套房子，而孟雲則要求邵金向親戚們宣稱這是姜華通過關係獲得的內部房源。最先受騙的是大表嫂，她賣掉外地的房子，交出200多萬元給孟雲，卻在兩年後得知所購房產實際上是租的，猶如晴天霹靂。

相關租賃合同。（案件聚集）

姜華到案後講述作案過程。（案件聚集）

孟雲接受審訊。（案件聚集）

孟先生也被騙得精光，傾盡所有購買的兩套房子同樣是租來的。隨著警方的調查，孟雲的詐騙行為浮出水面，涉及五六名近親戚，合計金額超過1200萬元。最終，檢察機關以合同詐騙罪對孟雲提起公訴。

姜華在整個過程中多次出面簽署假合同，雖然使用假名，但經司法筆跡鑒定，證實是姜華本人簽署。邵金則因明知房子並非內部低價房而隱瞞真相，亦被牽連。最終，法院對三名被告人作出了判決：孟雲被判有期徒刑十二年六個月，邵金和姜華分別被判五年和六年。