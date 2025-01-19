北京2男食海底撈滿口血　聲稱牛丸有碎玻璃　涉敲詐勒索罪被起訴

去年5月，北京通州警方破獲針對海底撈火鍋店實施敲詐勒索的系列案件。經查，兩名疑犯涉嫌用事先準備好的碎玻璃劃破自己的嘴巴，然後滿嘴是血敲詐商家。



閉路電視紀錄顯示，在就餐過程中，一名男子剛夾起牛丸還未咬到，鮮血便從嘴巴流出，然後他直接將玻璃渣和牛丸吐到碟上，並向侍應聲稱在牛丸中吃到玻璃。

通州區某商場的海底撈連鎖火鍋店值班經理稱，事發當天趙某、朱某和另外四名男子到店就餐，朱某從洗手間回到座位上後，就聲稱從牛丸中吃出玻璃。就醫後，朱某就向經理索要5萬元（人民幣，下同）賠償，並揚言如不賠償就將此事曝光。經過雙方協商，店家賠償朱某8000元，朱某承諾不再追究對方責任。

兩名男子在海底撈用餐時，涉嫌用事先準備好的碎玻璃劃破自己的嘴巴，然後滿嘴是血敲詐商家。（法治時報）

從牛丸中吃出玻璃，此情況立即引起海底撈總部的重視。牛丸供應商表示，公司有嚴格的生產監管流程及出廠檢驗程序，絕對不會有玻璃摻進牛丸。此外，含有異物的牛丸在出廠過程中會被專業儀器分揀排除，絕對不可能流向市場。

經查，警方發現朱某夥同趙某先後多次在朝陽、房山、順義等地，針對海底撈連鎖火鍋店，多次以在牛丸中吃到玻璃為由向商家索要賠償。

兩名男子在海底撈用餐時，聲稱牛丸內有碎玻璃，導致嘴巴被劃破流血。（法治時報）

掌握充足的證據後，2024年5月13日，警方連續摸排趙某多個臨時居住地後，在其朋友家中將他拘捕。5月19日，民警在大興區某商業街一火鍋店內，將企圖以同樣方法實施敲詐的朱某拘捕。

二人供述，他們偶然間在網上看到吃到異物索要賠償的影片後，便商議以此方法敲詐商家。每次作案前，他們會提前從商店買酒，摔碎後將玻璃渣放在口袋，在就餐途中找機會用玻璃渣劃破嘴巴，並含着玻璃渣回到餐桌，然後在吃牛丸時謊稱被玻璃渣劃破嘴巴實施敲詐。

經調查，在2022年到2023年期間，朱某和趙某二人總共作案6次，其中3次是他們共同參與作案，另外3次由朱某獨自作案。其中，朱某的作案金額約1.5萬元，趙某的作案金額約8000元。目前，通州區人民檢察院以朱某、趙某涉嫌敲詐勒索罪向法院提起公訴。