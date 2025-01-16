詐騙查詢去年接逾千宗急增46%　私隱公署教六招防騙貼士免中伏

個人資料私隱專員公署今日（16日）表示，2024年共接獲1,158宗與懷疑誘騙個人資料相關的查詢，較2023年的793宗增加46%，而騙徒多以虛假招聘廣告、釣魚短訊或電郵、假冒政府官員或甚至利用人工智能深度偽造（deepfake）技術，製作影片進行詐騙。私隱專員公署提醒市民可透過6個方法，包括核實來電者身分、留意帳戶及簽帳紀錄及保護密碼等來防止受騙。



個人資料私隱專員公署今日（16日）表示，2024年共接獲1,158宗與懷疑誘騙個人資料相關的查詢，較2023年的793宗增加46%。（資料圖片）

私隱專員公署指，留意到社會上出現形形色色的騙案，騙徒透過各種手法騙取金錢及／或個人資料，當中包括：

1. 虛假招聘廣告騙案

詐騙集團利用事主希望赴外謀生或「搵外快」的心態，藉網上虛假招聘廣告，誘騙事主提供個人資料以進行不法活動，部分人更被誘騙到東南亞城市，並遭禁錮及要求進行詐騙工作。



2. 即時通訊軟件騙案

騙徒透過騎劫事主的即時通訊軟件帳戶，並盜用他們的帳戶假冒事主，向其通訊錄的聯絡人發送訊息騙取金錢及／或個人資料。



3. 假冒客服／網上拍賣平台騙案

騙徒假冒電子錢包或銀行客戶服務員，訛稱事主的保險單到期，需要每月扣費，當事主表明沒有相關保單，騙徒會藉指導事主如何取消保單以免扣費，誘騙事主提供其銀行帳戶資料、存款金額及個人資料等，最後要求事主將所有財產轉移至指定帳戶進行「戶口解鎖」。



騙徒會先在網上拍賣平台假扮買家，並聲稱已透過相關平台的付款功能支付款項。其後騙徒會冒充平台，用電郵聯絡事主誘騙個人資料、網上銀行帳戶名稱、密碼及一次性密碼等以收取款項，從而盜取其銀行存款。



4. 短訊／電郵騙案

騙徒假冒會員獎賞計劃發出釣魚短訊，訛稱客戶積分即將到期，誘使事主點擊不明連結，令事主誤入偽冒網站換領獎賞，從而套取事主的信用卡資料及個人資料等。



騙徒假冒政府官員、政府部門或公營機構於即時通訊軟件發放虛假訊息或發出欺詐電郵，騙取金錢及／或個人資料。



5. 電話騙案

騙徒以預錄語音（包括普通話語音）致電事主，訛稱為速遞公司職員或內地執法人員，聲稱事主涉及刑事案件，並將電話轉駁到另一偽冒的內地執法人員，並展示偽造的通緝令。騙徒繼而會以證明事主清白為由，要求事主提供個人資料（如網上銀行帳戶名稱及密碼）或將款項轉帳至指定帳戶以作保證金。



6. 透過人工智能深度偽造（deepfake）技術製作詐騙影片

騙徒竄改公開片段，利用官員或名人的圖片或錄音，並透過人工智能deepfake技術製作影片，誘騙事主投資或求助。



騙徒從社交媒體、視像通話或網上公開影片取得他人的面容及聲音等生物辨識資料，並透過深度偽造技術假冒事主的親友或公司同事，或假扮有意發展情緣，從而騙取事主的金錢及／或個人資料。



7. 社交媒體平台騙案

社交媒體平台出現假冒購買年貨、投資或旅行社的專頁，並發放優惠廣告，吸引事主點擊超連結查詢以騙取其金錢及／或個人資料。



私隱專員鍾麗玲呼籲市民及機構，小心提防騙徒層出不窮的詐騙手法，特別是虛假招聘廣告及透過人工智能深度偽造的詐騙影片；為自己建立「人力防火牆」，以保障個人資料私隱，免墮騙徒陷阱。私隱專員公署建議市民可使用以下6個方法，包括：

私隱專員鍾麗玲提醒市民及機構慎防騙徒層出不窮的詐騙手法，特別是虛假招聘廣告及透過人工智能深度偽造的詐騙影片。（私隱專員公署）

1. 提高警覺：

提供個人資料前應「停一停、諗一諗」，了解對方收集資料的目的，是否必須提供相關資料。切勿隨意向他人披露個人資料，亦切勿隨意點擊或掃瞄可疑的超連結及二維碼，也不要登入任何可疑網站；



2.核實來電者身分：

即使來電者以視像形式通話，或能道出你的個人資料，若懷疑來電者的身分，應先以其他聯絡方式查證來電者或有關機構的真偽；



3.留意帳戶及簽帳紀錄：

不時查看網上銀行個人帳戶，留意帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入紀錄，以及銀行帳戶或信用卡有否未獲授權的轉帳或簽帳；



4.保護密碼：

不時更換網上銀行的密碼，並啟用帳戶登入雙重認證功能（如有相關功能），亦切勿向任何人透露帳戶密碼；



5.精明使用社交媒體及即時通訊軟件：

應盡量減少在社交媒體平台及即時通訊軟件分享生物辨識資料，包括個人的正面照片及影片，並檢視相關的預設保安及私隱設定；及



6.防騙資訊：

留意私隱專員公署、警方或相關機構公布的防騙資訊，並向身邊親友（尤其是長者及青少年）分享與騙案有關的資訊，以加強防騙意識。



私隱專員公署又呼籲，市民如懷疑個人資料被外洩，可致電「個人資料防騙熱線」3423 6611，或電郵至communications@pcpd.org.hk，向署方作出查詢或投訴。市民若發現其個人資料被盜用並涉及刑事罪行，亦應盡快報警。如有懷疑，可透過「防騙視伏器」搜尋可疑的電話號碼、電郵地址、網址等。