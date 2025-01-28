廣東女婿載家人回家過年　竟將丈母娘遺忘在高速公路休息站

內媒報道，日前有女兒、女婿和丈母娘一家三口從廣東佛山自駕回湖北荊州老家過年，途經英德停車區加油時，丈母娘因著急上廁所未告知其家人，女婿加完油，未確認丈母娘是否在車上，就急匆匆地開走了。該名岳母只好自己在加油站旁邊的應急車道行走。



2025年1月23日，廣東省肇慶市，晚上21時許的廣佛肇高速往廣西方向，春運車流非常大。（視覺中國）

1月24日，凌晨4時，路政員鄭陽鏹在樂廣高速往韶關方向英德停車區內疏導密集車流時，發現一名女子在加油站旁邊的應急車道行走並四處張望，神情焦急。路政員立即上前將其引導至護欄外的安全位置。

該女子與其女兒、女婿一同從廣東佛山自駕車回湖北荊州老家過年，途經英德停車區加油時，岳母因著急上廁所未告知其家人，如廁後返回加油站時發現自己被遺忘，但因不熟悉周邊環境，手機也因信號問題無法與其家人取得聯繫，急得不知所措這才出現了在高速公路上行走試圖找人的一幕。

路政員一邊安撫女子情緒，一邊嘗試用自己的手機聯繫其家人，嘗試多次後終於與女子的女婿取得聯繫。

內媒報道，日前有女兒、女婿和丈母娘一家三口從廣東佛山自駕回湖北荊州老家過年，途經英德停車區加油時，丈母娘因著急上廁所未告知其家人，女婿加完油，未確認丈母娘是否在車上，就急匆匆地開走了。

女婿企圖詢問岳母「要不要吃東西」才發現她不在車內

該女婿表示，自己在加油站付款後，未確認岳母是否在車內便直接開車離開，等到車輛行駛一公里左右時，詢問岳母是否要吃東西無應答才發現其不在車內。

得知岳母被遺留在後方不遠的英德停車區，還得到了路政員的及時幫助後，他懸著的心終於放了下來。

隨後，路政員駕駛路政車將其岳母安全護送到了其家人車輛停靠處會合。岳母看到家人後很是開心，其女婿為自己的疏忽道歉，兩人一起向路政員的熱心幫助表示感謝。

網民點睇：

好離譜，開車前檢查一次人數不是常規操作嗎？

有時候不懂有些人長個嘴不知道說聲嗎？離開車子說一聲就不會發生這個問題了啊，手機沒訊號就跟工作人員說一聲幫忙打個電話就行了，非得自顧自的行動嗎？

現在社會發展快，老人出門真的好艱難，老人反應遲鈍了，急起來想不了那麼多的。我上個月才看到一個阿姨在超市不敢走電梯，但她還是比較聰明的，會找保全扶她走上去。

大家別光調侃啦，可能女婿也是歸心似箭，加上老婆在睡覺，沒注意到丈母娘去上廁所了，偶爾一次疏忽也能理解，好在最後有驚無險。

