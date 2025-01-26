廣東公布2024年GDP超14.16萬億元　同比增長3.5%未達目標

據《南方日報》消息，1月25日，廣東省統計局發布2024年廣東經濟運行簡況，2024年，全省地區生產總值141633.81億元，按不變價格計算，比上年增長3.5%。



示意圖。（視覺中國）

報道指，根據廣東省統計局數據，按地區生產總值統一核算結果，2024年，全省地區生產總值141633.81億元，按不變價格計算，比上年增長3.5%。該數據顯示，2024年廣東省GDP增速未達到此前設定的增長目標5%。

據廣東省統計局數據，2024年，廣東三次產業結構為4.1∶38.4∶57.5，第二產業比重比2023年提升0.2個百分點，其中工業占比33.6%。扣除房地產開發投資，去年全省固定資產投資增長1.7%，工業投資占固定投資比重創下2007年來新高。

廣東省近十年GDP總量及同比情況。（21世紀經濟報道）

內媒《21世紀經濟報道》分析，廣東現在每1個百分點增速帶來的經濟增量，相當於10年前的2.1個百分點。對廣東而言，增長不僅比過去難，也比其他省份難。除此之外，廣東經濟承受的壓力還源自三個因素的疊加傳導：全國房地產市場深度調整；國際市場發生劇烈波動；較高市場化程度下經營主體反應更敏感。