春節期間留守崗位的外賣員：放棄過節，一日最多能賺800多元

今天，於大多數人而言是闔家團圓的日子，但仍有一部分外賣小哥選擇在除夕當天堅守崗位，為城市的運作和人們的日常生活提供保障。



在春節前夕，內媒採訪了留守全國各地的外帶騎手，許多留守的外賣員分享，在春節期間單日就可以賺到800多元（人民幣，下同），一單最多可以加價20元。



內媒《藍鯨新聞》在社群媒體上發布了一則調查，有數千人參與了調查評論。有騎士說：「忙了一年了，也該回家了。」也有騎士認為多賺點錢才實在。統計發現，大約7成的騎士選擇回家過年，另有超3成的騎士選擇留年。原因普遍為過年期間好搶單、平台單價高、補貼力道大等。



外賣員分享有人在春節期間外賣電器。（影片截圖）

除夕加班的外帶小哥：有人收入翻倍日賺800塊號

除夕的早上，廣州街頭年味濃厚，外賣騎手小飛已經穿行於大街小巷之間。和平日不同的是，除夕外賣的單子有些特別，今日一早，小飛派送的東西包括電腦、水產海鮮等。

小飛說道，「在很多人印像裡，過年外賣應該沒什麼單子了，但實際情況恰恰相反，晚上可能會更多，基本上都是年夜飯餐廳、奶茶店等，也有人買海鮮給年夜飯加菜。」

外賣員分享有人會在除夕夜加點海鮮。（影片截圖）

在騎手圈內，過年加班一般被稱之為「留年」。小飛是美團眾包的騎手，他打算繼續留在廣州加班賺錢，今天他準備跑到晚上11點。

小飛分享，「過年期間跑外賣還是很有趣的，記得有一年除夕夜廣州剛好下了雨，我在晚上12點把餐交到了客人手上，交餐的那一刻對方和我說了新年快樂，還打賞了一個新年大紅包。」

小飛說道，過年期間城市裡有一定的外賣需求，有些在外不做飯的打工人會買一些餐，一些當地人會透過外賣叫一些年貨，「我去年光年除夕一天就能跑800多塊錢，今年估計也能有這麼多，收入是平時的兩倍，春節當月到手有1萬多的工資。」

圈圈也是美團眾包的一員，對他來說2025已經是第三次留年了。「過年大多數騎士回家了，只有20%的騎士朋友會留下來。平時難搶的單子過年會相對輕鬆些，除此之外，平台也會提升單價，除夕春節那幾天單價甚至會超過10塊。」

圈圈寫道：「今年已經不是我第一年留崗加班了，記得有一年，我從臘月二十八開始跑一直到年初七，9天時間就賺了7000塊錢，幹一個假期抵平時一個月。」

對大多數打工人而言，春節加班是一份「苦差」，但在外賣行業並非所有人都這麼覺得。廣西的一位外帶小哥也說：「尤其是本地的騎手，去哪裡玩就接去哪裡的單，工作娛樂兩不誤，所有家庭聚會一個不落，一天還能跑一兩百塊。」

平台補貼下多地騎士願意留崗加班

美團、餓了麼均為騎手推出了節日留崗補貼，有的是以打卡簽到現金形式發放，有的是提高配送單價，不同地區、不同平台，眾包或者專用的節日補貼都不同。平台旨在提高騎士收入，保障春節運力平穩。

一位山西的美團騎士向記者提供了他們的春節值班細則，上面寫到，除夕至初三單價高達10元，且還有每天150元的保底收入，最高不設上限。一位山東美團樂跑騎手錶示：「春節期間每單補貼1~4元，用餐高峰期補貼越高。」上海一位美團騎手表示，單價10塊錢，此外還有留守獎2000元。

美團提供騎手春節留崗補貼。（藍鯨新聞）

除了常規的補貼外，平台還會發放天氣補貼，部分騎士在春節前夕兩天接到了高至20多元的單價。

上海某美團專賣站點人事透露，今年春節期間留崗的騎手有兩套補貼方案，一套是高單價方案，10.5元一單，騎手多勞多得。另一套單價在8~10元左右，雖然單價沒有那麼高，但是有現金獎勵補貼，騎手過年期間留崗每天在線5小時，堅持簽到滿一定的天數就有3000多元的獎勵。

外賣平台「餓了麼」上海某站點人事也稱，過年期間平台會有冬季補貼這個補貼從12月就開始，如果騎手從1月分開始做一直做到元宵的話，大概有3000~4000元的補貼獎勵。

該人事介紹，上個月我們站點的單王跑了2300單，到手工資16000多，大多數人都能拿到10000往上工資，新人也不例外，如果春節期間值班那拿到的就更多了，「過年期間我們站點大概有一半的騎手留崗，有人想回家過年，也有人想過年期間多賺點錢，站點完全看個人意願不強求。」