徐克《射鵰英雄傳》春節檔預售賣破2.72億人民幣 或殺入歷史前5
撰文：TVBS新聞網
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農曆春節即將倒數計時，而距離大陸電影春節檔期的大年初一廝殺也進入倒數，目前領跑今年春節檔的電影，是大陸男星肖戰主演的《射鵰英雄傳俠之大者》，預售期間已賣破2.72億人民幣，追平吳京的《流浪地球2》在預售歷史紀錄中排第6，有望上看3億人民幣，擠進歷史前5。
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而即使肖戰主演的《射鵰英雄傳俠之大者》目前領先群雄，但意外的是，在排片上竟輸給了《唐探1990》、《哪吒之魔童鬧海》以及《封神第二部：戰火西岐》3片，完全不被看好。也代表各家影院並不認為《射鵰英雄傳俠之大者》總票房能寫下佳績。
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細數肖戰以往的電影作品票房，以2018年演出的《捉妖記2》狂賣22.37億人民幣最佳，而此次《射鵰英雄傳俠之大者》在大陸春節檔期的排片上，完全被所有影廳看衰，而最後到底是影院預判正確，還是肖戰的人氣能逆勢攀升，用鈔票說話打臉影院，值得期待。
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