大連母女街頭散步意外發現地上化石　距今達逾4億年

近日，遼寧大連市一對母女在甘井子區的街頭散步期間，意外發現了一批珍貴的奧陶紀化石，引發廣泛關注。這些化石由市民宋女士與女兒李煜坤在某酒店門前偶然發現，其年齡約為4.8億至4.4億年，包括角石、鸚鵡螺和海百合等古老生物，形態各異，保存狀況良好。



事件發生在兩周前，當時母女倆在前往快餐店用餐的途中，李煜坤驚訝地發現了這些化石。經過拍照及資料查詢後，宋女士立即撥打了12345熱線報告。大連市自然資源局隨即展開響應，並聯繫了遼寧省地質勘查院的專家前來核實。

宋女士撥打了12345熱線報告，之後專家前來核實。（央視截圖）

專家經初步鑒定後指出，這些化石具有豐富的科普價值，能幫助市民了解數億年前的古生物樣貌。雖然這些化石並不在《國家重點保護古生物化石名錄》中，無需特別保護，但其科普價值不容小覷。

這些化石具有豐富的科普價值。（央視截圖）

此次發現的化石源於酒店七八年前鋪設的地磚，使用的是自家閒置的建材。專家表示，這些化石原先保存在地層岩石中，經過加工成石板後得以保存。在大連的復州灣到長興島一帶以及旅順地區，類似藏有化石的石灰岩十分常見。

透過化石可以了解數億年前的古生物樣貌。（央視截圖）

專家建議，市民若發現類似化石，可查閱相關資料以增加對古生物的了解，或報告自然資源主管部門。同時，政府可考慮在化石發現地設置科普展示板，讓更多市民了解這些化石的歷史。

李煜坤母女對這次經歷感到十分滿意，認為這些化石是極好的科普素材。有內媒指出，對於對化石感興趣的市民，前往大連街頭親自探訪這些「時光信使」將是一個不容錯過的機會。