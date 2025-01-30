茅台蛇年生肖酒價格平穩　湊齊12生肖收藏可達7萬元

中國白酒龍頭貴州茅台於1月初推出了蛇年生肖酒「蛇茅」，這是自2014年以來推出的第12款生肖酒。市場普遍預測，儘管「蛇茅」的價格將保持平穩，但整套12生肖酒的收藏價格已達7萬元（人民幣．下同）以上，吸引了許多收藏家和酒迷的注意。



隨著農曆新年來臨，中國白酒業者加大了市場投放量。根據上觀新聞等媒體的報道，「蛇茅」的申購頁面顯示，從1月1日至5日，專場每天提供4萬9999個名額，每人可申購1至2瓶，官方售價為每瓶2499元。

按照每人最多可購買2瓶計算，「蛇茅」每天的最大供應量接近10萬瓶，5天內的供應量接近50萬瓶。中國民眾及酒業人士普遍認為，這一策略將減少黃牛的炒作空間，有望使白酒價格回歸合理範圍。

「蛇茅」是自2014年以來推出的第12款生肖酒。（潮新聞）

與2024年龍年茅台「龍茅」的每人限購1瓶相比去年的情況，「龍茅」一度價格飆升至6000元，並在同年9月大幅下跌，這使得「蛇茅」的推出顯得格外引人注目。

市場分析認為，「蛇茅」的價格將保持穩定。中國酒業獨立評論人肖竹青指出，貴州茅台管理層調整了「蛇茅」的發售策略，這一舉措有效擠壓了黃牛的炒作空間，從而防止過度溢價，顯著減少了投機者的套利機會。

此外，許多中國資深收藏家表示，當前收藏市場上對於12生肖酒的套裝產品需求旺盛，普遍價格在7萬至8萬元之間，而「蛇茅」的發布更是引發了一波收藏熱潮。