曾把日軍侵華史料無償捐出　美商人淚別中國：第二個家　我會回來

2022年11月，美國當舖老闆埃文·凱爾（Evan Kail）將一本內有30多張南京大屠殺彩色照片的二戰時期相簿，無償捐贈給中國駐芝加哥總領事館，引發廣泛關注。1月31日，凱爾在影片中告別中國，他原計劃在中國待30天，最終卻延長至90天，將這段經歷視為一生難忘的旅程，並表示生活因此改變。



在告別影片中，凱爾情感真摯，多次哽咽流淚。他表示：「這段時光真的很棒，是一生難忘的旅程，我結識了很棒的朋友，我的生活也因此而永遠改變。」他將中國視為第二個家，並計劃在3月份再次回來，感謝大家的善意和支持，認為這些經歷讓他感受到自身的價值。凱爾又在片中多次提到不想哭泣，但在情感的驅使下，仍然流下了淚水。他希望西方觀眾明白，中國是一個非常了不起的國家，並且不要輕信媒體的說法。

在告別影片中，凱爾情感真摯。（影片截圖）

他多次哽咽流淚。（影片截圖）

他回憶起2022年9月1日，自己在社交媒體上發布影片，表示收到一本特殊的相冊，裏面充滿了血腥和暴力的照片，正是侵華日軍的罪證。儘管面臨死亡威脅，凱爾依然無怨無悔地把相冊捐贈給中國政府，強調這是屬於中國的歷史。捐贈完成後，凱爾收到了一封領事館的感謝信以及象徵珍貴友誼的中國瓷器，這些禮物一直陪伴著他，他表示：「這代表著我做了正確的事情。」

在2024年11月，凱爾啟動了他的首次中國之旅。在接受採訪時，他表示，部分西方媒體對中國的描述失之偏頗，當他真正到了這裏，才發現中國的發展早已超出了他的想象。他提到，在酒店，智能化的機器人能將餐品自動送到房門口，並形容北京為「公元3000年的城市」。他強調，親身體驗才能真正了解一個地方的歷史，並鼓勵對歷史感興趣的人親自來中國看看。

2024年11月，凱爾啟動了他的首次中國之旅，圖為他抵達北京。（網上圖片）

凱爾在天安門觀看升旗儀式。（網上圖片）

1月12日，凱爾在武漢的一家餐廳吃熱乾面時，收到了央視蛇年春晚的邀請。他隨即在影片中表示：「我屬蛇，今年是我的本命年！春晚，我來啦！」許多網友對他表示熱烈歡迎，期待他的到來。

1月28日的除夕之夜，凱爾帶著收到的國禮瓷器來到央視蛇年春晚現場，和主持人撒貝寧同框交流，還承擔了「報幕」的重要職責。撒貝寧對他說：「當你擁有這份禮物時，你就擁有了14億個中國朋友！」引起全場的共鳴。

凱爾受邀參加央視春晚。（影片截圖）

凱爾受邀參加央視春晚。（影片截圖）

凱爾認為春晚很有趣。（影片截圖）

1月30日大年初二，凱爾發布了一條在武漢打年貨的影片，他身穿漢服，手拿折扇，參觀了糖畫，還將龍形糖人送給小朋友。在集市上，許多攤主主動用英文與他打招呼。他還去了漢口集市，對黃鶴樓的文創產品充滿興趣，收到了茶葉、香水等特色禮物，許多遊客認出他，熱情交談並合影，甚至有人高喊：「You are my superstar!」（你是我的超級巨星）

此外，影片還記錄了他體驗新能源汽車自動駕駛功能的感受。他被中國新能源汽車能準確識別交通狀況、順暢行駛的能力深深打動，表示：「這真的令人印象深刻！你們設計出了很棒的車，很棒的科技！」

儘管目前圍繞凱爾的網絡暴力仍未消散，但他已漸漸學會了不再在意。「中國人民的熱情是我康復路上的重要一步。」他表示，如果重來一次，他依然堅持自己的原則，並堅信自己所做的是正確的事，認為這趟中國之旅溫暖了他的心靈。

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2022年，凱爾會見了中國駐芝加哥總領事館代表，親自將相簿捐贈予中方。（Twitter@EvanKail）

2022年，凱爾會見了中國駐芝加哥總領事館代表，親自將相簿捐贈予中方。（Twitter@EvanKail）

據此前報道，凱爾畢業於明尼蘇達大學，主修日本研究，因此學習過關於南京大屠殺內容，「要知道還有人否定發生過南京大屠殺，那些人的理由是沒有什麼證據。」他認為人們需要通過保留歷史，去學習和討論歷史，才能從錯誤中汲取教訓，「我保證（相簿） 一定不會歸私人收藏家所有，也不會交給日本政府。」

後來，凱爾接受訪問時稱，「保護歷史是很重要的，你不能拋棄它，你不能抹除它，因為那樣我們就注定會重蹈覆轍」、「所以當我看到這些照片，看到照片裏發生的事情時，我認為這是戰爭罪，這應該屬於博物館而非私人收藏，我必須盡我所能，這是我的操守，我的操守告訴我那是沾血的錢，你不能以此牟利。」