江蘇2男分別誤吞牙簽和酒瓶蓋　醫生籲過年聚餐要小心

在除夕晚上和大年初一中午，江蘇連雲港市第一人民醫院急診科接診了兩名因飲食不慎導致異物卡喉或進入食道的男子。所幸經過醫生的及時處理，異物均被順利取出。



除夕下午，一名男子因喉嚨劇烈疼痛和吞咽困難前來就診。經了解，該男子在家中享用油炸牙簽肉時，不慎被孩子撞了一下，誤吞了一根四到五厘米長的牙簽。值班醫生林秋紅接診後迅速為他進行喉鏡檢查，但初步檢查未見明顯異物。在耳鼻喉科主任張書嘉的指導下，醫生們最終在男子的左側梨狀窩處找到隱藏的牙簽。

由於牙簽露出的部分非常少，取出過程難度極大。林秋紅與張書嘉密切合作，多次嘗試，終於將牙簽的露出部分暴露得更多，經過不斷努力，最終成功將牙簽完整取出。然而，取出過程中又遇到新問題，因為喉鏡是從鼻腔進入咽喉的，而牙簽無法順利隨之取出。經過調整策略，醫生指導男子通過反覆吐痰將牙簽排出，最終成功吐出牙簽。

大年初一中午，李先生在與親朋好友聚會時，由於一個啤酒蓋意外掉入酒杯，未注意的他在喝酒時將啤酒蓋也一同吞下，導致劇烈不適。

異物位置。（現代快報）

李先生緊急被送往連雲港市第一人民醫院。消化內科值班醫生靳衛權經過詳細檢查後發現，啤酒蓋卡在了食管上段，且其鋒利邊緣極易劃傷食管黏膜。經過靳衛權在內窺鏡下的細致操作，啤酒蓋最終安全取出，未出現任何並發症。

林秋紅表示，每年春節期間，醫院常會遇到因卡魚刺、雞骨頭、棗核等異物的患者，但誤食牙簽和酒瓶蓋的案例卻相對少見。她提醒廣大市民，在假期聚餐時享受美食的同時，務必小心謹慎，避免類似危險情況的發生。