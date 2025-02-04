涉向中國遊客索要小費　印尼解職30名移民官　去年退還超2千美金

印尼移民和懲教部部長阿古斯·安德里安托（Agus Andrianto）2月3日通報稱，因涉嫌在雅加達蘇加諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）針對中國遊客「敲詐勒索」，該國30名涉案移民官員遭解職。



印尼方面稱，中國駐印尼大使館上月向印尼當局提供了一份可追溯至去年2月的事件清單，稱多名中國遊客在獲準入境前被印尼移民官員索要小費，「去年中國駐印尼大使館與雅加達國際機場移民局保持密切聯繫和配合，破獲至少44起非法收費案件，共計退還近3275萬印尼盾（約合2012美元），並已向60多名中國公民返還。還有更多被勒索的中國公民因時間緊迫或擔心將來入境後遭報覆而沒有投訴」。信中建議印尼當局在出入境檢查站張貼「禁止收取小費」「請舉報任何敲詐勒索行為」等標語。

印尼歡迎2023首個中國包機旅行團。（新華社）

阿古斯證實，中方清單中提到的所有雅加達機場移民局官員都在接受內部檢查，並感謝中國駐印尼使館提供信息，「如果沒有中方的通知，我們不會知道上述情況」。他另外表示，這是該部門實施重大改革的機遇，「因移民局是印尼吸引國際遊客的前線」。

中國駐印尼大使館此前曾多次發布通知稱，近年來中國遊客被印尼海關工作人員索要「小費」的情況屢見不鮮，若遭遇印尼海關工作人員索賄，中國公民應堅決抵制並第一時間聯繫領事館申請領事保護。