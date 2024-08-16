17歲羽毛球小將張志杰猝逝近50天　姑媽透露：8月20日在印尼火化

17歲中國羽毛球新星張志杰，在印尼參加羽毛球亞青混合團體賽期間猝逝，其後遺體一直滯留在印尼。周四（8月15日），張志杰的姑媽透露，其遺體將於8月20日在印尼完成火化，骨灰預計8月25日被送回國，並在杭州舉行追悼會。



17歲中國羽毛球新星張志杰，6月30日在印尼參加羽毛球亞青混合團體賽期間猝逝。圖為3月28日，2024全國青年羽毛球錦標賽乙組男子團體賽，張志杰代表山東隊參賽並奪得冠軍。（視覺中國）

張志杰。（網上圖片）

隊友將張志杰的衣服帶到球場，與他一起奪冠。（Instagram@印尼羽總）

張志杰在2024年荷蘭青年羽毛球國際賽奪得男單冠軍。（抖音）

6月30日，張志杰在印尼參加羽毛球亞青混合團體賽期間，在場上突然暈倒，經搶救無效離世。現場畫面顯示，張志杰在比賽中倒地並出現抽搐後，現場未有人為他做心肺復蘇等急救措施。

7月3日，張志杰的姐姐緊急前往印尼，與賽事組織及印尼羽毛球協會展開交涉，張志杰的母親亦於7月6日抵達印尼。經過多次協商，各方意見未能達成一致，導致張志杰的遺體長時間存放滯留在印尼當地醫院。

張志杰的姑媽透露，其遺體將於8月20日在印尼完成火化，骨灰預計8月25日被送回國，並在杭州舉行追悼會。（網上圖片）

據一段2分45秒的現場影片來看，張志杰0分27秒突然向前倒地。（影片截圖）

0分34秒，疑似張志杰教練的男子走入場觀察。（影片截圖）

1分07秒，醫療人員進入場內。（影片截圖）

2分26秒，張志杰被抬離場地。（影片截圖）

進入8月，張志杰的母親和姐姐因簽證到期不得不返回中國重新辦理簽證，惟此時距離張志杰的意外離世已經過去了近50天。張志杰的母親還在社交平台中心酸地表示，兒子的遺體仍舊滯留海外，自己未能實現將孩子接回家的心願。

及至8月15日，張志杰的姑媽透露，「志杰不回國，在印尼20號火化，25號回國在杭州追悼會，最遺憾的是爺爺奶奶都沒有見最後一面。」