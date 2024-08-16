17歲羽毛球小將張志杰猝逝近50天 姑媽透露：8月20日在印尼火化
撰文：孫聖然
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17歲中國羽毛球新星張志杰，在印尼參加羽毛球亞青混合團體賽期間猝逝，其後遺體一直滯留在印尼。周四（8月15日），張志杰的姑媽透露，其遺體將於8月20日在印尼完成火化，骨灰預計8月25日被送回國，並在杭州舉行追悼會。
6月30日，張志杰在印尼參加羽毛球亞青混合團體賽期間，在場上突然暈倒，經搶救無效離世。現場畫面顯示，張志杰在比賽中倒地並出現抽搐後，現場未有人為他做心肺復蘇等急救措施。
7月3日，張志杰的姐姐緊急前往印尼，與賽事組織及印尼羽毛球協會展開交涉，張志杰的母親亦於7月6日抵達印尼。經過多次協商，各方意見未能達成一致，導致張志杰的遺體長時間存放滯留在印尼當地醫院。
進入8月，張志杰的母親和姐姐因簽證到期不得不返回中國重新辦理簽證，惟此時距離張志杰的意外離世已經過去了近50天。張志杰的母親還在社交平台中心酸地表示，兒子的遺體仍舊滯留海外，自己未能實現將孩子接回家的心願。
及至8月15日，張志杰的姑媽透露，「志杰不回國，在印尼20號火化，25號回國在杭州追悼會，最遺憾的是爺爺奶奶都沒有見最後一面。」
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